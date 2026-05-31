Cirugía robótica en urología: menos invasión, recuperación más rápida y mejores resultados

La cirugía mínimamente invasiva transformó la medicina en las últimas décadas. En urología, la laparoscopía permitió operar con pequeñas incisiones, menos dolor y una recuperación más rápida que la cirugía abierta. Hoy, la cirugía robótica representa la evolución natural de esa técnica , con mayor precisión, mejor visión y beneficios concretos para el paciente. Grupo Oroño incorporó el sistema Da Vinci Xi y puso en marcha un programa especializado con profesionales de la disciplina.

El sistema combina la filosofía de la cirugía laparoscópica con tecnología de alta gama. El cirujano opera desde una consola con visión tridimensional en alta definición y un instrumental articulado que reproduce sus movimientos con exactitud, eliminando los temblores naturales de la mano humana. Cada gesto del profesional se traduce en movimientos delicados y controlados dentro del cuerpo del paciente, lo que reduce el margen de error en procedimientos de alta complejidad.

Los doctores Fabio Sánchez Mazzafferri y Patricio Casiello, cirujanos especializados en urología e integrantes del staff del Programa de Cirugía Robótica de Grupo Oroño, subrayan que la plataforma no reemplaza la laparoscopía sino que la potencia . "Aporta una mejor visión, mayor libertad de movimiento y una ergonomía que reduce la fatiga del cirujano, factores que en conjunto elevan la precisión del procedimiento y la seguridad para el paciente", señalan los especialistas.

La urología es una de las disciplinas donde la robótica tiene mayor impacto. Según los profesionales, se utiliza especialmente en prostatectomías radicales, nefrectomías parciales o totales, pieloplastias, cistectomías radicales y resecciones de ganglios retroperitoneales en cáncer de testículo. "Estas intervenciones requieren maniobras finas para preservar estructuras nerviosas y vasculares fundamentales que influyen directamente en la función urinaria, sexual y en el control oncológico", indican Sánchez Mazzafferri y Casiello.

La precisión del sistema permite realizar resecciones más exactas, con mejores márgenes oncológicos y mayor capacidad de preservación de tejidos sanos. En cirugías prostáticas, ese nivel de detalle se traduce en una recuperación más rápida de la continencia y la función sexual, con resultados funcionales y estéticos superiores a los de las técnicas convencionales. Para patologías renales, la posibilidad de conservar tejido sano resulta determinante cuando el objetivo es evitar la extirpación total del órgano.

Otro aspecto que los cirujanos destacan es la curva de aprendizaje. En comparación con otras técnicas mínimamente invasivas, la robótica ofrece una adaptación más corta y segura para los equipos quirúrgicos, lo que facilita su incorporación progresiva en centros de salud con programas en desarrollo. La ergonomía del sistema, además, reduce la fatiga durante procedimientos prolongados, un factor que incide directamente en la calidad de la intervención.

Beneficios para el paciente

El impacto más visible de la tecnología se encuentra en la experiencia del paciente antes, durante y después de la intervención. La cirugía robótica logra procedimientos más precisos y menos traumáticos, con menor sangrado y dolor posoperatorio, alta en 24 a 48 horas, menor riesgo de complicaciones y reinternaciones, y resultados funcionales y oncológicos superiores, especialmente en patologías prostáticas y renales.

En la práctica, muchos pacientes que antes requerían cirugía abierta y varios días de hospitalización hoy pueden regresar a su domicilio al día siguiente, con un proceso de rehabilitación significativamente más corto. Esa reducción en los tiempos de recuperación implica también un menor impacto en la vida laboral y familiar de quienes atraviesan estos tratamientos.

Los especialistas de Grupo Oroño sintetizan el enfoque del programa: "Combinamos tecnología de vanguardia con la experiencia de nuestros profesionales para ofrecer tratamientos más seguros, personalizados y con foco en la calidad de vida". Y agregan: "La cirugía robótica aplicada a la urología redefine los estándares de precisión y recuperación. Un avance que une ciencia, innovación y compromiso humano para brindar a cada paciente una mejor forma de sanar".