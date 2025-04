A los 90 años, Silvio Soldán tiene nueva novia joven: por qué la mantiene en secreto

“El mundo del chimento está interesado en conocerla y, ¿por qué tengo que darla a conocer? Ella no quiere y yo tampoco quiero, mi vida es mía. Pero dicen ‘si no la muestra no existe’. ¿Y por qué tengo que dar demostraciones de existencia?”, agregó Soldán, reafirmando su privacidad.

A su vez, apuntó que uno de los motivos por los que no hacen pública la relación es porque la familia de ella no sabe del vínculo. “Es una muchacha que tiene mucha familia y nadie sabe porque para la familia sería un golpe porque ella, obviamente, es menor que yo porque para tener mi edad hace falta mucho”, detalló Silvio.

Embed - Silvio Soldán habló sobre su actual pareja: "Ella es niñera y su familia no sabe que salimos"

“Ella tiene 57 años y es una muchacha que no quiere ser panelista de televisión, no quiere ser secretaria de televisión, no quiere ser actriz, cantante, no quiere tener una boutique, no quiere tener una clínica”, agregó.

El vínculo actual de Silvio Soldán con Giselle Rímolo

Más adelante, Soldán habló de los días que pasó en la cárcel, por haber sido vinculado a la estafa de Giselle Rímolo, la falsa médica que por entonces era su pareja. “Estuve 61 días y medio injustamente preso. Yo soy más conocido que la ruda, obvio que me conocían. Me trataron de maravilla, no tuve nunca un problema. El primer día me asusté mucho porque pensaba en las películas que uno ve por televisión, pero no pasó mucho”, compartió.

Tras la anécdota, la conductora aprovechó para consultarle si había vuelto a hablar con su ex: “¿Con Rímolo volviste a tener contacto?”. Sin tapujos, Soldán respondió: “No, nunca más, gracias a Dios, nunca más”.