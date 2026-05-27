Ovando: "Central va a salir a buscar los tres puntos"

El defensor habló en la previa del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle de Ecuador

Ignacio Ovando en conferencia de prensa desde Ecuador en la previa de Central-Independiente del Valle

Enviado especial. Tanto Central como Independiente del Valle de Ecuador llegan al último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con boleto a la próxima fase, pero esta noche se define el 1º y 2º puesto. Al Canalla con el empate le alcanza para liderar , pero Ignacio Ovando aseguró: “Vamos a salir a buscar los tres puntos”.

“Nuestra mentalidad está en sacar los tres puntos y terminar lo más arriba posible en cuanto a puntos . Es verdad que tenemos que ver cómo podemos regular el aire y el esfuerzo de la altura”, dijo Ovando ante La Capital en conferencia de prensa.

Los días del juvenil pasan entre ser titular de un Central competitivo y en segunda fase de la Copa Libertadores y las expectativas por sumarse por primera vez a la selección argentina de mayores , luego de la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar los amistosos previos al mundial.

Aunque reconoció que es difícil evitar pensar en el combinado nacional, Nacho reconoció que “al ser hincha de Central, voy a dejar el máximo en este y en todos los partidos que me toque afrontar”. El defensor será titular esta noche junto a Facundo Mallo en la zaga, por lo que afirmó: “Mi cabeza está 100% en el partido de hoy”.

Central enfrenta este miércoles a las 19 a Independiente del Valle de Ecuador por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido será dirigido por el brasileño Raphael Claus y en el VAR estará Wagner Reway.

La altura, un rival más

Poco más de 2.500 metros separan el nivel del mar del estadio Banco Guayaquil en Quito. Esto, para Ovando, será “un condimento más” a la adaptación de cada partido y esos primeros minutos donde los equipos se miden las fuerzas.

“Es especial, pero estamos preparados y somos conscientes de que nos tenemos que adaptar”, planteó el defensor auriazul.

Próximos rivales

Con la etapa de definiciones en pleno desarrollo, los grupos se van definiendo y los clasificados empiezan a mirar posibles rivales. En octavos de final, los primeros de cada grupo se enfrentarán a los segundos, choques que se definirán por sorteo.

Sin embargo, para Ovando “el enfoque de Central está en el partido ante Independiente del Valle” para asegurar el primer puesto y mantener el arco en cero.

“Es un objetivo que cumplir cerrar la fase de grupos sin goles en contra. Es nuestra obligación y ayudar al equipo de esa manera nos pone contento", señaló el zaguero.

Pero en el horizonte, Central ya sabe que se enfrenta a Estudiantes por Copa Argentina. “Estamos acostumbrados a jugar partidos de gran calibre. El enfoque está en la Copa Libertadores y luego a pensar en Estudiantes”, cerró el joven defensor de 18 años.