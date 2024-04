Ya comenzaron a repartir en Rosario los repelentes donados desde México

>>Leer más: Llegó la primera carga de repelentes desde el exterior: Rosario y Santa Fe, destinos prioritarios

De esta forma, las cajas con los repelentes ya empezaron a llegar a las parroquias de zonas como Villa Manuelita y Santa Lucía, en la zona sur; Banana, en el oeste, y la zona de Ludueña y Puente Negro, en el norte, y serán destinados a las familias que tradicionalmente retiran allí los bolsones con mercadería. "En las parroquias las conocen, conocen sus necesidades, la cantidad de integrantes y su situación", dijo Traversa.

La directora de la institución de la Iglesia Católica que desarrolla programas en educación, economía social, autoconstrucción de viviendas y ayuda inmediata ante situaciones de pobreza o emergencias climáticas, ya había advertido sobre la delicada realidad social que se vive en los barrios de Rosario, a partir del acelerado aumento de la inflación. "La demanda es cada vez más grande y ya no sólo se siente en las parroquias de los barrios sino también en las del centro de la ciudad", apuntó.

Para la tarea de asistencia alimentaria se recibe un subsidio de la provincia, pero como sucede en los comedores comunitarios el recorte de las partidas enviadas por el gobierno nacional se siente con fuerza. El último envío de mercadería desde Nación fue en febrero y consistió en pan dulce y budines.

repelentes2.jpg Este lunes llegó al aeropuerto de Ezeiza el primer cargamento de repelentes del exterior. Es una donación a Cáritas desde México para que se distribuyan gratuitamente entre la población más vulnerable.

En los centros de salud

La secretaria de Salud del municipio, Soledad Rodríguez, destacó que la provisión de repelentes para la red de salud pública se garantiza a partir de la producción del laboratorio público de la provincia (LIF). "Todas las semanas estamos recibiendo partidas de acuerdo a nuestras necesidades, priorizando en su entrega a las personas que consultan con síndromes febriles y a las embarazadas", sostuvo, y remarcó que en este momento los insecticidas "no son un producto cosmético, sino un medicamento".

La funcionaria celebró la decisión de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, de multiplicar la producción de repelente en el LIF, como estrategia para combatir el brote de dengue, con el objetivo de entre abril y mayo llegar a producir 110 mil frascos, a razón de 2.700 por día, llevando el turno de la planta de producción de ocho a 12 horas.

Los contagios se desaceleran

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Municipal, por primera vez en Rosario comenzaron a mejorar los indicadores respecto a la situación del dengue. Al fin de la semana epidemiológica Nº 14, que terminó este domingo, las nuevas infecciones sumaron unas 18 mil en la ciudad y en los centros de salud había 14 personas internadas, ninguna en unidades de cuidados especiales.

Según explicó Rodríguez, "nos encontramos en un momento en donde estamos viendo que la tasa de reproducción de los casos está desacelerándose con respecto a los primeros momentos del brote". No obstante, aclaró que "esto no permite predecir ninguna evolución de la situación, pero en teoría, no estaríamos teniendo duplicación de casos, ni tanto incremento como al inicio".

Otros dos datos permitían ser medianamente optimistas: las consultas por guardia en la salud pública municipal se mantenían estables, lo mismo que la situación de las personas internadas por esta patología. "Por supuesto esto no quiere decir que estemos muy ocupados y siguiendo la situación para poder adaptarnos a las necesidades que vayan surgiendo en la red de salud", completó la médica.