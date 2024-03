La pobreza llegó al 36% en Rosario: Cáritas advierte que las futuras cifras podrían ser peores

“Ya tener un sueldo o un empleo no es signo de que no estás en la pobreza. El anhelo ahora no es solo tener un trabajo, sino un trabajo que te permita sobrevivir. La situación se va complejizar y no alcanza con el empleo”, precisó Monte, y reveló que desde noviembre hasta la actualidad “se incrementó el pedido de ayuda en Cáritas entre un 30 y 40 por ciento” .

Al ser consultado sobre qué mecanismos tiene a disposición la entidad para enfrentar la demanda de ayuda adicional, el sacerdote sostuvo que “en tiempo difíciles, en Cáritas nos toca agrandar la carpa y para recibir a los caídos. Esta semana hemos firmado un convenio con el gobierno provincial de actualización de fondos que nos permitirá atender con más holgura a los que más necesitan. Igual, todo es poco con relación a los incrementos de los alimentos. Estamos viendo con Nación aumentar fondos. Hemos recibido de Cáritas nacional aportes extraordinarios para reforzar la ayuda en lugares puntuales y también contamos con la solidaridad de la gente".

“Hay carencia de alimentos, pero también de contención y de empatía con el que sufre. Detrás de cada número hay personas que sufren”, agregó.

acaritas.jpg Cáritas Rosario advierte un sensible aumento de demanda de asistencia alimentaria. Foto: La Capital / Archivo.

Pobreza en Rosario, los números del Indec

La pobreza alcanzó a 493.172 personas en el Gran Rosario sobre el final de 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Significa que el 36,6% de la población del aglomerado no alcanzó a cubrir con sus ingresos una canasta mínima de bienes y servicios. Pero el 10,8% de los habitantes, tampoco gana para comprar los alimentos básicos.

El Indec dio a conocer los índices de pobreza e indigencia correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. Para el conjunto de los 28 aglomerados que mide en todo el país, relevó que el 41,7% de los habitantes son pobres y el 11,9% indigentes. Esto representa 2,5 puntos más que el año anterior, en el primer caso, y del 3,8 puntos, en el segundo.

En el Gran Rosario, ambos índices evolucionaron por debajo de la media nacional. Pero presentaron fuertes aumentos respecto del cuarto trimestre de 2022. En el caso de la pobreza, saltó de 33,2% a 36,6% de la población. Respecto de la indigencia, de 6,3% a 10,8%.

Desde el primer semestre de 2021, cuando todavía estaba la pandemia, la tasa de indigencia en la regió no pasaba de los dos dígitos.

En números absolutos, hay 493.172 pobres en Rosario, de los cuales 145.966 son indigentes. Es decir que, en un año hay 48.494 pobres más pero 60.955 indigentes. Es decir, hay más pobres pero a su vez más pobres pasan a ser indigentes.

Por hogares, la tasa de pobreza en la región saltó del 25,6% al 28,6% en un año y la de indigencia, del 4,8% al 8,7%. En El Gran Rosario hay 148.835 hogares pobres y 45.212 indigentes.

Los datos correspondientes a finales de un año de caída de actividad económica, aunque con cierta resistencia en el nivel de empleo. En el primer trimestre del año ambas variables empeoraron, de modo que se estima que esta situación de pobreza e indigencia empeoró.