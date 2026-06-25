Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo pide ayuda desesperado para encontrar a su familia

Lucas Trejo, nacido en Córdoba, busca a su esposa y dos hijos. El edificio donde estaban se derrumbó debido a los fuertes terremotos en la zona

El futbolista Lucas Trejo busca, de manera desesperada, a su familia que se encuentra desaparecida tras los fuertes terremotos en Venezuela. En ese país, hubo en las últimas horas dos fuertes terremotos que arrojaron una creciente cantidad de víctimas fatales. Su familia se encontraba en la zona y no tiene noticias de ellos.

Este miércoles, dos potentes terremotos sacudieron a Venezuela. El epicentro fue en la ciudad de Morón, Carabobo, pero fueron varios los estados que registraron el impacto. Uno de ellos fue La Guaira, una ciudad costera que sufrió bastante el impacto del movimiento telúrico. Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, reconoció ya 164 muertes y un número aproximado de 971 heridos. Se estima que esas cifras crecerán con el correr de las horas. Sobre La Guaira, la mandataria aseguró que la situación era "una verdadera tragedia".

En este marco, un futbolista argentino llamado Lucas Trejo, jugador del club Marítimo de La Guaira, pidió ayuda por sus redes sociales para encontrar a su familia, que se encontraba en un edificio en la zona donde ocurrieron los sismos.

Los familiares de Trejo se hallaban, concretamente, en un edificio ubicado en la zona de Playa Grande . Playa Grande es una playa de Venezuela localizada en el municipio Girardot, estado de Aragua. Está en el extremo norte del parque nacional Henri Pittier, uno de los sitios turísticos más populares del estado. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el deportista.

Lucas Trejo está casado con Yanina Maranella, con quien tiene dos hijos menores de edad: Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

En el momento de los temblores, el jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debían disputar el primer partido de la copa local este mismo miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Quién es Lucas Trejo

Lucas Trejo nació el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba. El futbolista de 38 años, es un marcador central zurdo.

Más allá de su lugar de nacimiento, sus primeros pasos en el fútbol se dieron en la liga provincial con los colores del club Las Flores y Atalaya. Luego, viajó a España por recomendación de José Luis Villarreal, exjugador de Boca y River, quien le consiguió una prueba en el club L’Escala del ascenso español.

Con paenas 16 años, Trejo se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos -hoy entrenador de Lionel Messi en Inter Miami- y luego saltó al club Atromitos de Grecia.

Hubo un intento de regreso al país. El defensor jugó un tiempo en Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, para luego saltar a Instituto, uno de los clubes más importantes de su provincia. Hoy, Trejo juega en Maritimo de La Guaira. Fundado en 1959 por inmigrantes portugueses, el club obtuvo cuatro títulos en la primera división del fútbol venezolano y dos Copas Venezuela.