Un homicidio y un robo casi a la misma hora en un pasillo de "La bajada"

A esa hora los vecinos del largo pasillo, casi cien metros y poblado de viviendas pegadas unas a otras y muy precarias, dicen no haber escuchado nada. Una vecina si aseguró que “había un reguero de sangre desde mitad del pasillo hasta la salida por Rosas.El muchacho no era conocido en el barrio, cuando llegó la policía dijeron que debería tener entre 35 y 40 años, tenía puesto un pantalón y una camisa y estaba con mucha sangre en la cabeza”. Otra vecina dijo que un hombre salió del pasillo alrededor de las 5 y le escuchó decir: “Al final con este robo terminé acuchilado”, mientras se tapaba una herida en un costado.

79858684.jpeg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En tanto, al lado de la salida del pasillo por Buenos Aires vive Lucía, dueña de un kiosco. La mujer, de 69 años, denunció que al menos una persona ingresó a su casa por una ventana y forzando una reja. “Entraron y me parece que me drogaron o algo así, no los escuché pero eran más o menos las cuatro cuando me robaron. Al despertarme estaba mareada y ronca. Me robaron tres televisores, un celular, varios pack de cervezas y vino en cajita, además de unos 100 mil pesos”, contó la comerciante.