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Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

La Asociación Empresaria y el municipio firmarán un convenio para llevar talleres a cada corredor comercial con nuevas herramientas ante los cambios de hábito de consumo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

10 de abril 2026 · 06:30hs
Los actores vinculados a la actividad económica de Rosario impulsarán capacitaciones orientadas a la digitalización de los comercios locales.

Los actores vinculados a la actividad económica de Rosario impulsarán capacitaciones orientadas a la digitalización de los comercios locales.

Rosario busca apuntalar a los comercios con talleres de venta digital y nuevas herramientas tecnológicas para adaptarlos al cambio de hábitos de consumo y paliar la caída en ventas. La Asociación Empresaria de Rosario (AER), el municipio, Tecnoteca y la Federación de Centros Comerciales firmarán un convenio para llevar capacitaciones a cada corredor comercial de la ciudad.

En un contexto de merma recurrente de ventas y pérdida de poder adquisitivo, con cambios cada vez más marcados en las formas de consumo, los actores vinculados a la actividad económica de Rosario impulsarán capacitaciones orientadas a la digitalización del comercio local.

>> Leer más: Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Achicar la brecha

La iniciativa busca acercar herramientas de innovación y formación a comerciantes, pymes y trabajadores con una lógica territorial: los talleres se dictarán de manera presencial en cada centro comercial de la ciudad y se complementarán con la plataforma educativa de la Escuela de Negocios de la AER.

Desde la entidad empresaria plantean que el comercio atraviesa una transformación que ya no puede esquivarse. "A la baja del consumo se sumó en los últimos años una modificación profunda en la forma en que la gente busca, compara y compra productos. Las ventas online, las redes sociales y las páginas web dejaron de ser un complemento para convertirse en un canal cada vez más necesario", definió Ricardo Diab, presidente de AER.

En ese escenario, el desafío para muchos comercios no pasa sólo por vender más, sino por aprender a sostenerse en un mercado que cambió. Y ahí es donde la capacitación aparece como una herramienta central: no sólo para incorporar conocimientos técnicos, sino para repensar estrategias de comercialización en un momento de fuerte presión sobre el sector.

De hecho, el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ratificó la tendencia a la caída de las ventas en el país. Desde la entidad confirmaron que la facturación minorista de las pymes de Rosario se redujo un 5,2 por ciento durante febrero.

>> Leer más: La actividad económica en Santa Fe se estanca y profundiza la caída interanual

Capacitación

El acuerdo que se presentará este viernes forma parte de una serie de acciones que la AER viene desarrollando para fortalecer el entramado comercial rosarino. La entidad ya venía trabajando en iniciativas de promoción como el programa Escaneá y Ganá, encuentros, foros y espacios de formación, pero ahora pone el foco específicamente en el impacto de la tecnología y la comercialización digital sobre la actividad cotidiana de los negocios.

"La capacitación ha sido siempre un eje central de nuestra entidad. En este escenario, ese enfoque cobra aún más relevancia y se orienta específicamente a la actualización en herramientas de comercialización digital. El objetivo es que los comercios puedan adaptarse a estas nuevas dinámicas y sostener su actividad en estos espacios de compra y venta", remarcó Diab.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Leandro Lopergolo destacó que el convenio "permite seguir fortaleciendo la sinergia público-privada" con el objetivo de generar más herramientas para el ecosistema comercial de la ciudad, con eje en la transformación digital y la inteligencia artificial. La idea es poder acompañar al sector en este contexto y brindar herramientas concretas no sólo a los titulares de los comercios, sino también a sus empleados.

En el territorio

El abordaje estratégico es que los contenidos no queden encapsulados en una sede o en una convocatoria aislada, sino que lleguen directamente a cada corredor comercial, con propuestas in situ pensadas para facilitar la participación de comerciantes y trabajadores, en articulación con la Tecnoteca y la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.

"Se busca construir un acompañamiento integral que no se limite únicamente a herramientas financieras o a medidas que faciliten la actividad comercial, como la habilitación exprés o la unificación de plazos. Hoy, por ejemplo, cualquier persona puede habilitar un local de hasta 500 metros cuadrados en menos de 24 horas mediante una declaración jurada", apuntó Lopergolo.

Pero además de simplificar procesos, el foco está puesto en capacitar: "no sólo al dueño de un comercio, sino también a sus equipos de trabajo", para que puedan hacer frente a las demandas de un contexto atravesado por la inteligencia artificial, la transformación digital, las redes sociales, el marketing y la construcción de marca personal. En definitiva, "se trata de fortalecer el músculo del comercio en la ciudad en todos sus aspectos", agregó.

La firma del convenio se realizará este viernes a las 8.30 en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario, en España 848. Participará, además de Diab y Lopergolo; la presidenta de la Federación Rosarina de Centros Comerciales Abiertos, Begoña Amatriain.

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