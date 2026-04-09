Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

El seguimiento a través del Centro de Monitoreo Municipal fue clave para reconstruir el recorrido y orientar la investigación

La investigación por el crimen del joven de 23 años hallado sin vida en Funes quedó prácticamente esclarecida en las últimas horas, luego de que fueran i dentificados y detenidos todos los implicados en el hecho, en el marco de un trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Municipal, la Policía y la Fiscalía interviniente.

El avance de la causa tuvo como punto de partida el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal , que permitió reconstruir los movimientos previos del joven y detectar puntos clave para la investigación. A partir de esa información, se orientaron rápidamente las medidas judiciales que derivaron en la identificación de los involucrados.

El último procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle América, donde personal policial logró ubicar y aprehender al imputado que permanecía prófugo . Según se informó, la localización se produjo a partir de tareas de seguimiento e información recolectada durante la investigación.

Con intervención de la fiscal Navone, se ordenó la detención del sospechoso, completando así la individualización y aprehensión de todos los participantes del hecho.

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Desde el inicio, el trabajo articulado entre el monitoreo municipal, la Comisaría 23 y la Fiscalía permitió avanzar con rapidez en cada etapa de la investigación, consolidando un proceso que en pocos días derivó en resultados concretos.

De acuerdo a las líneas investigativas, el hecho no habría sido premeditado, aunque esta hipótesis será confirmada con el avance de las pericias y el proceso judicial en curso.

Desde las autoridades destacaron el aporte del sistema de monitoreo en el esclarecimiento del caso, subrayando que la tecnología aplicada a la seguridad fue determinante para obtener información clave en el desarrollo de la causa.