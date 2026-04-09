Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

La Ciudad
Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura
La Ciudad
Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición
La Ciudad
La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno
La Ciudad
Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"
Economía
Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023
Politica
Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
La Ciudad
El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
En foco
La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
La Ciudad
Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La ciudad
El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
Política
Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Policiales
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Ovación
Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero
Ovación
El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Información General
Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Política
Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Policiales
Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Política
Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"
Policiales
Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta