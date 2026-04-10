Newell's: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

El rojinegro recibe a San Lorenzo este domingo en el Coloso. Regresa Armando Méndez y Kudelka esperará la evolución de un extremo

Franco García anotó el primero de Newell's en la victoria en Santiago del Estero.

Newell's continúa la puesta a punto de cara a lo que será el partido del domingo, a las 15, ante San Lorenzo, por la fecha 14ª del Apertura, con arbitraje de Sebastián Martínez, donde el rojinegro buscará abrochar su tercera victoria en fila, tras vencer a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Tras la práctica matutina del sábado trascendió que el extremo Franco García, autor del primer gol ante Central Córdoba, estaría afectado por una molestia muscular. En caso de no jugar García ingresaría Walter Núñez.

García padece una "sobrecarga muscular" y se aguarda cómo será su entrenamiento del sábado para ver los pasos a seguir.

El plantel leproso entrenó este sábado por la mañana en Bella Vista y lo hará el domingo en el mismo turno para luego quedar concentrado para el choque con el Ciclón, rival que viene de jugar entre semana por Copa Sudamericana y empatar el miércoles 1 a 1 ante Recoleta en Paraguay, por lo que llegará con mayor desgaste.

Respecto del equipo que pararía el director técnico Frank Kudelka habría una modificación nominal en referencia de los once que vienen de vencer al Ferroviario en Santiago del Estero. Saldrá por lesión Bruno Cabrera e ingresará como lateral derecho Armando Méndez, tras cumplir una fecha de sanción. Martín Ortega es una alternativa más remota.

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Newell's y una duda inesperada en el ataque

Y, a su vez, es seguido de cerca el extremo Franco García, autor del primer gol ante Central Córdoba, ya que trascendió que estaría afectado por una molestia muscular. En caso de no jugar García ingresaría Walter Núñez.

De esta manera, los once leprosos serían: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Franco García o Walter Núñez; y Matías Cóccaro.