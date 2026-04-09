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Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El Canalla tuvo un flojo primer tiempo, mejoró en el segundo y estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Fue empate en el debut copero

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de abril 2026 · 21:34hs
Ovando se pierde una oportunidad en el arco de Independiente Rivadavia. Central tuvo varias en el segundo tiempo

Leonardo Vincenti

Ovando se pierde una oportunidad en el arco de Independiente Rivadavia. Central tuvo varias en el segundo tiempo, aunque no pudo concretarlas.

Ganar de local en la Copa Libertadores es fundamental y Central no lo hizo. Es la primera lectura, rápida y escueta. Después, el partido tuvo un contexto. En el primer tiempo no la pasó del todo bien y se fue agradeciendo el empate, pero en el complemento hizo todo para arrancar con el pie derecho y no pudo.

La expulsión de Sornoza (58’) cambió decididamente el encuentro, que envalentonó a Central y propició que el Canalla generara situaciones como para iniciar el camino en la Libertadores con una sonrisa. Pero esto es “la Copa”, como diría Miguel Russo. Un tiempo flojo y otro más subido de tono, pero que terminó en empate.

Independiente del Valle sorprendió

Central se encontró con un equipo que rápidamente mostró su prolijidad y buenas intenciones, un rival para tomar recaudos. Fue el motivo por el cual la cosa se hizo de ida y vuelta, en un trámite en el que a Di María le costaba meterse en el partido y donde el juego no fluía. En esa pulseada, Independiente avisó primero, con un remate de Romero que se desvió y descolocó a Ledesma.

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La respuesta fue rápida, pero con una jugada aislada, un remate de Veliz desde el borde del área. No fue casualidad que Ledesma tuviera que exigirse más de una vez (en un remate de Alcívar desde lejos, en un centro de Perelló y el posterior remate de Loor). Perelló también lo tuvo entrando solo por derecha. Independiente del Valle era mejor, hacía todo más simple.

Di María no pesó en el primer tiempo

Del otro lado, Di María seguía sin pesar y Enzo Giménez intentaba una y otra vez en vano. Lo mejor estaba con Campaz por la izquierda. En un centro del colombiano que Veliz no pudo conectar pudo ser, aunque la más clara la tuvo Giménez con un remate muy suave después de que nadie pudiera despeja el centro de Campaz. Al toque, a Pizarro le quedó para la derecha y también tiró una masita.

Parecía el mejor momento del Canalla, el de mayor atrevimiento, pero sin un juego fluido. Esa inconsistencia fue lo que le permitió a Independiente retomar las riendas. Y no sólo eso, también desperdiciar la más clara del partido: centro de Perelló para que Cocoliso, por detrás de Ovando, la tire afuera.

Partido chico, complicado para un Central que de a ratos la pasó mal y que jamás pudo abalanzarse sobre un rival que no le permitía relajarse ni cerrar los ojos.

Segundo tiempo con un Central más agresivo

Una tónica muy distinta en el complemento. Un Central más agresivo, más decidido. Increíble el cabezazo que erró Veliz en el córner de Di María a los 2’. Gol anulado al 9 por offside de Campaz a los 4’ y a los 10’ Ovando no llegó a empujarla junto al palo derecho. Pero el espíritu del partido cambió por completo tras la expulsión de Sornoza (agresión sobre Ovando). Allí Central salió a quemar las naves. Copetti por Coronel y todos al ataque. En Independiente, la pulcritud del primer tiempo se transformó, de a ratos, en pegarle para arriba.

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Creció Di María, se mantuvo Campaz e Ibarra y Pizarro podían distribuir con mayor tranquilidad. El palo le dijo “no” a Sández y un puntín de Campaz lamió el palo izquierdo ecuatoriano.

Central tenía todo, pero le hacía falta ese gol que no llegó porque el arquero Quintana tapó todo lo que le tiraron. Campaz (en final estuvo al borde de la expulsión) fue, hasta el final, el que más buscó y el resto empujó, pero no no le alcanzó a este Central que debió conformarse con el empate.

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