La Capital | Policiales | robo

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

El muchacho de 19 años recibió un disparo en el abdomen mientras estaba en el barrio Empalme Graneros

10 de abril 2026 · 07:41hs
La víctima denunció un intento de robo y recibió asistencia en el Heca.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La víctima denunció un intento de robo y recibió asistencia en el Heca.

La policía rosarina confirmó este viernes que un joven fue baleado durante un supuesto intento de robo en la zona noroeste. Después de la agresión registrada a la madrugada, la víctima fue internada por las lesiones y no había personas detenidas en relación al incidente.

De acuerdo a la denuncia, el muchacho de 19 años recibió un disparo cerca del cruce de Juan José Paso y Garzón. Luego de este episodio recibió asistencia médica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y tuvo una evolución favorable en las primeras horas de tratamiento.

A primera hora de la mañana, las fuerzas de seguridad provinciales remarcaron que el paciente se encontraba fuera de peligro. Hasta entonces no habían trascendido detalles sobre el secuestro de evidencia o testimonios vinculados al caso en inmediaciones del barrio Empalme Graneros.

Denunció que lo balearon en un intento de robo

Facundo D. fue atendido en el Heca minutos después de la 1.30 de la mañana. El primer reporte oficial indica que lo trasladaron en forma particular desde la zona noroeste porque lo habían baleado en el abdomen.

Uno de los médicos de guardia confirmó el diagnóstico sobre la herida de arma de fuego. Poco después, los estudios permitieron descartar eventuales complicaciones en el tratamiento para la recuperación.

>> Leer más: Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

El joven de 19 años estaba consciente y pudo hablar con la policía sobre lo ocurrido a la madrugada. En esta instancia planteó que alguien le disparó para robarle.

El procedimiento concluyó sin arrestos ni presuntos agresores identificados en Empalme Graneros. Tras la internación en el nosocomio municipal, el testimonio de la víctima y el registro de la actuación de las fuerzas de seguridad quedaron a disposición de la Justicia en jurisdicción de la comisaría 20ª.

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