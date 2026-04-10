Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Habrá charlas sobre tendencias digitales, IA, redes sociales, audiencias, streaming y estrategias de contenido. Será el 6 de mayo en la UCA Rosario

El Social Media Day Rosario 2026 se realizará en la UCA.

Vuelve a Rosario el Social Media Day . El miércoles 6 de mayo tendrá lugar una nueva edición de esa actividad en la Universidad UCA Rosario, ubicada en Crespo 1650.

La jornada se propone como un espacio de actualización profesional en torno a las principales tendencias digitales, incluyendo Inteligencia Artificial, redes sociales, audiencias, streaming y estrategias de contenido . El programa contará con la participación de representantes de agencias, medios y referentes del sector, quienes compartirán herramientas, casos y buenas prácticas.

La actividad está dirigida a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público interesado en la comunicación digital.

Los estudiantes podrán acceder a un 50% de descuento en sus entradas, enviando certificado de alumno regular a [email protected] . Asimismo, se encuentra disponible un beneficio del 30% de descuento para cámaras, medios y asociaciones, solicitando el código correspondiente.

Social Media Day

El Social Media Day se posiciona como uno de los encuentros de referencia en la industria digital en Argentina, con ediciones realizadas en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, entre otras, convocando a miles de asistentes y destacadas marcas.

Las entradas para el evento pueden adquirirse en www.smday.com.ar/rosario. La conversación en redes sociales se desarrollará bajo el hashtag #SMDayRos.

La próxima edición en Buenos Aires se realizará el 3 de junio en la Usina del Arte. Adquirí tu anticipada presencial y en su versión streaming en: www.smday.com.ar/buenos aires

El evento es organizado por Digital Interactivo, bajo la dirección de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.