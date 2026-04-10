Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince.

Son los sospechosos de una balacera ocurrida el miércoles en Nicaragua al 1200. Uno de los presuntos autores del ataque es la pareja de la víctima

La investigación por una balacera ocurrida contra una vivienda de la zona noroeste el pasado miércoles condujo a la detención de tres sospechosos. El gobierno provincial comunicó que se trata del primer caso de "flagrancia virtual" , dado que el sistema Lince identificó con inteligencia artificial a los presuntos autores, por lo cual no se requirió orden judicial para realizar el allanamiento.

El ataque a tiros había ocurrido a las 23.50 del miércoles contra una vivienda de Nicaragua al 1200. Uno de los detenidos es pareja de la mujer que habita en la casa baleada y los otros dos sospechosos son hermanos del hombre.

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Con la información del auto en el que se trasladaban los autores del hecho, el sistema Lince permitió identificar a los sospechosos y concretar un allanamiento. Los detenidos son tres hermanos que podrían ser imputados por abuso de arma.

Detenidos en flagrancia virtual

El gobierno provincial comunicó el operativo como "el primer caso de flagrancia virtual mediante el sistema Lince". Se trata de la herramienta tecnológica que procesa imágenes con inteligencia artificial para reconstruir hechos delictivos en lapsos cercanos a su comisión.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio de calle Tobas al 6900, donde fueron aprehendidos Elías Ezequiel G. (30), Brian Natanael G. (22) y Alex Fernando G. (25). En ese marco efectivos de la División Judicial y del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II secuestraron teléfonos celulares, un automóvil Chevrolet Corsa gris y una motocicleta Motomel 110 cc, presuntamente utilizados en el hecho investigado.

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La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 29 que dio aviso a la policía por un ataque a tiros contra el frente de su casa. Contó que había discutido con su pareja, que el hombre se retiró en su auto y al cabo de unos minutos volvió con sus hermanos para balear la vivienda.

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Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron en la escena diez vainas servidas calibre .380, lo que permitió reforzar la hipótesis inicial y, junto con el análisis de imágenes realizado por Lince, avanzar en la identificación de los presuntos autores.

Sistema Lince y nuevas tecnologías

El Ministerio de Justicia y Seguridad había establecido a comienzos de año un protocolo específico para este tipo de intervenciones, incorporando la figura de flagrancia virtual. Según explicó el ministro Pablo Cococcioni, el avance tecnológico -en particular la videovigilancia y el análisis automatizado de imágenes- permite aplicar herramientas legales ya previstas en el Código Procesal Penal en escenarios donde el delito no es presenciado en el momento, pero puede reconstruirse con rapidez.

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El ministro Cococcioni explicó que el concepto de flagrancia evoluciona con el uso de nuevas tecnologías: “Antes se entendía como la persecución inmediata del autor del delito. Hoy, gracias al análisis de video en tiempo real o cercano al real, es posible reconstruir un hecho ocurrido horas antes y actuar bajo las mismas condiciones legales, incluso con allanamientos sin orden judicial en situaciones debidamente justificadas”.