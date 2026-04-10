Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque ocurrido el 2 de abril

La Región Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Policiales Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

politica Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Información General Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Por Luis Castro Ovación El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

La Región En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

La Ciudad Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

La Ciudad La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

POLICIALES Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

LA REGION Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres

La Ciudad Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube

La ciudad La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

La Ciudad Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Por Lucas Ameriso La Ciudad Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Por Matías Petisce La Ciudad La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

La Ciudad Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Economía Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023

Politica Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

La Ciudad El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente