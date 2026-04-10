Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque ocurrido el 2 de abril

Un hombre de 29 años que había sufrido graves lesiones en un siniestro vial ocurrido la semana pasada en Alsina e Ituzaingó, murió este viernes a la madrugada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
La víctima iba en moto junto a otra persona, y chocaron contra un auto en Ituzaingó y Alsina, en la zona sudoeste de Rosario
Un hombre de 29 años que había sufrido graves lesiones en un siniestro vial ocurrido la semana pasada en Alsina e Ituzaingó, murió este viernes a la madrugada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
Se trata de Brian Ezequiel Díaz, quien viajaba en moto junto a Daiana B, de 21, cuando protagonizó un violento choque contra un automóvil Renault 18. La colisión se produjo el jueves 2 de abril, alrededor de las 14.30.
Según indicaron fuentes policiales, Díaz fue quien sufrió las lesiones más graves (traumatismo de cráneo) y fue trasladado por el Sies al Heca. Su compañera, en tanto, fue atendida por traumatismo de tórax y miembro inferior.
Los voceros confirmaron que Díaz falleció este viernes por complicaciones propias de su cuadro. La causa judicial, que tiene al conductor del auto, de 40 años, como imputado, ahora pasó a la calificación de homicidio culposo en accidente de tránsito.
La hermana de Gabriel Beauvallet hizo la denuncia luego del ingreso a su casa con un cerrajero. Buscan definir si se trató de un homicidio