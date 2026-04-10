Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

La joven de 14 años había sido vista por última vez el miércoles en la puerta del colegio. Dejó cartas y mails programados y analizan contactos con números extranjeros

La muerte de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo, quedó bajo investigación judicial tras el hallazgo de su cuerpo en General Las Heras y la aparición de elementos que apuntan a un posible suicidio aunque no se descartan otras alternativas.

El cuerpo fue hallado el jueves por la tarde en un descampado de dicha localidad, un día después de que su familia denunciara su desaparición. Según las primeras observaciones, no presentaba signos de violencia , aunque la causa sigue bajo análisis.

La joven había sido vista por última vez el miércoles cerca de las 8 de la mañana en la puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16. Ese día llegó junto a su hermana mayor, como hacía habitualmente, pero antes de ingresar le dijo que iba a saludar a una amiga. Finalmente, decidió no ingresar al establecimiento.

Horas después, cuando su madre fue a retirarlas, descubrió que Maitena no había asistido a clases y realizó la denuncia . Desde el inicio, descubrieron que la adolescente dejó su celular en su casa, algo que su entorno consideró inusual. Además, revelaron que ella llevaba la tarjeta Sube y cerca de 40 mil pesos en efectivo.

Los descubrimientos durante la investigación

A partir de las cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron su recorrido. A las 8.20 la captaron caminando sola con su mochila, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas. Luego, otras imágenes la ubicaron camino a la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde tomó el tren de las 9:15 con destino a Las Heras.

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El registro de la Sube confirmó que descendió cerca de las 10 en esa localidad como última señal de su recorrido. Testimonios y grabaciones coincidieron en que durante todo el trayecto se desplazó sola.

La búsqueda se trasladó entonces a General Las Heras y terminó el jueves de la peor manera, cuando encontraron su cuerpo en un descampado. La principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque los investigadores no descartan otras líneas de investigación.

En la vivienda familiar, hallaron que Maitena dejó nueve cartas de despedida dirigidas a familiares y amigos, además de mails programados para ser enviados posteriormente. En uno de los escritos, expresó que "quería estar en un lugar tranquilo", lo que refuerza la idea de una planificación previa.

Sin embargo, en las últimas horas surgió otra línea de investigación. Al revisar el celular que la adolescente dejó en su casa, su familia encontró chats y llamadas con números extranjeros. Según relataron allegados, esos contactos "continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia".

La familia también expuso esa situación públicamente y afirmó: "Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes".

Con estos elementos, la Justicia busca determinar si la adolescente actuó por decisión propia o si existió algún tipo de instigación. La investigación se centra ahora en identificar a las personas detrás de esos contactos y establecer si tuvieron un rol en el desenlace. Hasta el momento, no hay imputados en el caso.