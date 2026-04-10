El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

Tal como ocurrió hace poco más de un año, la línea 107 del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encuentra fuera de servicio de manera temporal, indicaron desde la Secretaría de Salud municipal.
Desde el municipio indicaron que los inconvenientes son por "razones técnicas ajenas al Servicio de la Central Telefónica" del servicio
Tal como ocurrió hace poco más de un año, la línea 107 del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encuentra fuera de servicio de manera temporal, indicaron desde la Secretaría de Salud municipal.
Ante cualquier emergencia, desde la cartera municipal pidieron a la ciudadanía que se comunique al 911.
"Por razones técnicas ajenas al Servicio de la Central Telefónica del Sies, la línea 107 se encuentra momentáneamente interrumpida. Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 911", expresaron desde la cartera municipal a través de su cuenta oficial de X.
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La empresa prestadora del servicio ya está trabajando para restablecer la comunicación en el menor tiempo posible. En marzo del 2025, ocurrió una situación similar que se solucionó con el correr de las horas.
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