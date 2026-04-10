La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

Ahora el fiscal Pollicita citó a declarar al contratista que llevó adelante los trabajos en la propiedad del jefe de Gabinete

La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades.

La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades: ahora el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario ubicada en el country Indio Cua , en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar , representante de la firma Grupo AA, cumplirá con la declaración el 24 de abril próximo, a las 9, en Comodoro Py. Pero no es el único: también fueron citadas las jubiladas que financiaron al funcionario del gobierno de Javier Milei en la operación de compra del departamento en el barrio porteño de Caballito.

Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa en el country en la provincia de Buenos Aires como, por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago. Además, sobre las comunicaciones que mantuvo Adorni y su esposa, Bettina Angeletti , titular de la propiedad, como figura.

En ese sentido, Pollicita también pidió que se reúna información respecto de las formas de pago , las cuales se hayan hecho en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta o permuta.

También el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra y con la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.

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Asimismo, pidió las comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de adquisición y cantidades.

Se trata de otro de los interrogantes que busca develar la Justicia y, por eso, el fiscal pidió a la administración del barrio información respecto de cómo se pagaron los 5 mil dólares en concepto de tasa de ingreso el 30 de noviembre de 2024.

En ese punto deberán presentar recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, las cuentas involucradas e identificar a quien realizó el desembolso.

Con todos los datos reunidos, la Justicia buscará determinar con qué modalidad se hizo el pago y el origen de lo mismo. Para ello, la administración del barrio deberá sumar documentación respaldatoria como comprobantes.

El turno de las jubiladas

También deberán declarar y aportar pruebas las jubiladas prestamistas citadas por la Justicia. Tendrán que presentarse acompañadas de la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias. El pase se cumple tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py.

Deberán ir a tribunales las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, además de Pablo Martín Feijoo (hijo de una de ellas) y el vendedor de la propiedad de Exaltación de la Cruz, Juan Consentino.

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Las jubiladas habían comprado el departamento a Hugo Morales (exjugador de fútbol) y, en noviembre pasado, se lo vendieron por 230 mil dólares al jefe de Gabinete. A la hora de escriturar, recibieron un adelanto de 30 mil dólares y le financiaron los restantes 200 mil a través de una hipoteca privada y sin intereses. El vencimiento de la misma tiene fecha para noviembre.

El fiscal solicitó que cada testigo vaya a la declaración con la documentación correspondiente al origen de los fondos que están afectados a las operaciones inmobiliarias que correspondan y, particularmente, a la de los inmuebles ubicados en calle Miró 546/48/50/52/54/56, avenida Asamblea 1130/32 y el lote 380 del barrio privado.