La Capital | Política | Adorni

La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

Ahora el fiscal Pollicita citó a declarar al contratista que llevó adelante los trabajos en la propiedad del jefe de Gabinete

10 de abril 2026 · 18:58hs
La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades.

Foto: Archivo / La Capital.

La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades.

La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades: ahora el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario ubicada en el country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, cumplirá con la declaración el 24 de abril próximo, a las 9, en Comodoro Py. Pero no es el único: también fueron citadas las jubiladas que financiaron al funcionario del gobierno de Javier Milei en la operación de compra del departamento en el barrio porteño de Caballito.

La solicitud del fiscal

Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa en el country en la provincia de Buenos Aires como, por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago. Además, sobre las comunicaciones que mantuvo Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, titular de la propiedad, como figura.

En ese sentido, Pollicita también pidió que se reúna información respecto de las formas de pago, las cuales se hayan hecho en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta o permuta.

También el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra y con la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.

>> Leer más: Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Asimismo, pidió las comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de adquisición y cantidades.

Se trata de otro de los interrogantes que busca develar la Justicia y, por eso, el fiscal pidió a la administración del barrio información respecto de cómo se pagaron los 5 mil dólares en concepto de tasa de ingreso el 30 de noviembre de 2024.

En ese punto deberán presentar recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, las cuentas involucradas e identificar a quien realizó el desembolso.

Con todos los datos reunidos, la Justicia buscará determinar con qué modalidad se hizo el pago y el origen de lo mismo. Para ello, la administración del barrio deberá sumar documentación respaldatoria como comprobantes.

El turno de las jubiladas

También deberán declarar y aportar pruebas las jubiladas prestamistas citadas por la Justicia. Tendrán que presentarse acompañadas de la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias. El pase se cumple tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py.

Deberán ir a tribunales las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, además de Pablo Martín Feijoo (hijo de una de ellas) y el vendedor de la propiedad de Exaltación de la Cruz, Juan Consentino.

>> Leer más: La Cámara de Diputados rechazó interpelar a Manuel Adorni

Las jubiladas habían comprado el departamento a Hugo Morales (exjugador de fútbol) y, en noviembre pasado, se lo vendieron por 230 mil dólares al jefe de Gabinete. A la hora de escriturar, recibieron un adelanto de 30 mil dólares y le financiaron los restantes 200 mil a través de una hipoteca privada y sin intereses. El vencimiento de la misma tiene fecha para noviembre.

El fiscal solicitó que cada testigo vaya a la declaración con la documentación correspondiente al origen de los fondos que están afectados a las operaciones inmobiliarias que correspondan y, particularmente, a la de los inmuebles ubicados en calle Miró 546/48/50/52/54/56, avenida Asamblea 1130/32 y el lote 380 del barrio privado.

Noticias relacionadas
Adriana Nechevenko de Schuster se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La escribana declaró que Adorni les compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin intereses

Esteban Paulón usó una remera irónica contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. 

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

el gobierno, de mal en peor

El gobierno, de mal en peor

El presidente Javier Milei, dispuesto a sostener a Manuel Adorni a pesar de todas las acusaciones contra el jefe de Gabinete. 

Hemorragia sin fin: Adorni, ante una pelea imposible de ganar

Ver comentarios

Las más leídas

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Una fue en cercanías al Monumento a la Bandera, la otra en zona sur y ocurrieron a plena luz del día. Ambos hechos finalizaron con personas aprehendidas

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas
La Ciudad

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Ovación
Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Newells: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

Newell's: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Policiales
En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

La Ciudad
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
Policiales

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
Policiales

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
La Ciudad

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Ley de glaciares: convocan a participar de la demanda colectiva más grande de la historia
politica

Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario