El uno x uno de Central: Jaminton Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El colombiano participó en la mayoría de las chances de gol que tuvo el Canalla ante Independiente Rivadavia. Veliz se inventó unas cuantas. Ledesma respondió bien en el primer tiempo

Los once de Central que el técnico Jorge Almirón eligió para el debut en la Copa Libertadores.

Jaminton Campaz fue el jugador con más protagonismo en este Central que igualó sin goles ante Independiente del Valle en el debut de la Copa Libertadores. Estuvo incisivo y, con intermitencias, fue el que más peligro generó.

Jeremías Ledesma 6: Las veces que lo llamaron, estuvo. Fueron todas en el primer tiempo. Cortó varios centros y envió al córner dos complicadas.

Emanuel Coronel 4,5: Un partido discreto. En el primer tiempo, varias veces Independiente llegó por su sector. En la medida que pudo, intentó colaborar en ofensiva.

Ignacio Ovando 5: No la pasó nada bien en el primer tiempo. Estuvo falto de distancia e inseguro. De a poco se fue asentando. Buen aporte en la expulsión de Sornoza.

Gastón Ávila 5: No brindó demasiada seguridad en el inicio. El correr de los minutos lo fue acomodando. En el segundo tuvo poco trabajo, salvo en una de las últimas, en la que se complicó.

Agustín Sández 5: De menor a mayor. Perelló lo complicó bastante en la primera etapa. En el segundo, con uno de más se pudo proyectar con mayor libertad.

Franco Ibarra 6: Le costó hacer pie cuando Independiente manejó la pelota, pero como el resto, levantó mucho en el complemento.

Vicente Pizarro 5,5: La prolijidad de siempre, pero es como que siempre le faltó algo para que su aporte se notara. Buen centro para Campaz en una de las últimas.

Enzo Giménez 5: Mucho trajín, de principio a fin. Insistió mucho por la derecha, pero no tuvo demasiado final de jugada.

Ángel Di María 5,5: Le costó en el arranque, sin ritmo ni desequilibrio. Encaró mucho, pero sin la claridad suficiente. Un par de buenos centros. Muchas veces abusó de la individual.

Jaminton Campaz 6,5: Intermitente, pero fue el que más buscó, el que más insistió y el que más complicó al rival. Tuvo unas cuantas para marcar, pero se las sacaron.

Alejo Veliz 6: Pese a que no pudo convertir, siempre fue una amenaza para la defensa rival. Varias jugadas se las inventó él mismo y probó al arco. El gol, bien anulado, había sido suyo.

Ingresaron en Central

Enzo Copetti 4,5: Voluntarioso como de costumbre, pero sin la claridad necesaria que el equipo necesitaba en esos últimos metros.

Carlos Quintana -: Cai nada de trabajo en defensa porque Independiente prácticamente no atacó desde que él ingresó. Se involucró en algunas en ofensiva.

Julián Fernández -: Estuvo pocos minutos en cancha. Intentó jugarla siempre redonda, pero no fue mucho lo que pudo hacer.

Jorge Almirón, el DT 5: Central fue un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo. Más allá de eso, no pudo sumar de a tres. En el inicio le manejaron mucho la pelota y su equipo no la pasó del todo bien. Tras la expulsión de Sornoza, el Canalla mejoró y tuvo varias para convertir.