Crimen de San Cristóbal: dictaron prisión preventiva por 90 días para un segundo adolescente por el ataque en la escuela

La fiscal que interviene en la causa consideró que tuvo "participación secundaria". Los investigadores sostienen que el joven, detenido en Nelson, sabía del ataque donde murió Ian Cabrera

La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela. El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo

La Fiscalía Regional Nº5 con asiento en Rafaela imputó este jueves al segundo adolescente, de 16 años, detenido por el tiroteo fatal en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. A este menor se lo imputó como " partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego " en concurso real. Quedará en prisión preventiva por 90 días.

La Justicia considera que hay evidencia de que este adolescente aprehendido en la localidad de Nelson sabía del ataque que protagonizó en esa escuela otro alumno, de 15 años, quien mató a Ian Cabrera de un escopetazo y provocó otros ocho heridos.

La audiencia encabezada por el juez Boaglio determinó que el joven, de 16 años, tuvo "participación secundaria" en el ataque perpetrado por el chico de 15 años. Para el magistrado, el adolescente detenido el pasado lunes en Nelson, localidad ubicada a la vera de la ruta nacional 11, tenía conocimiento del ataque que luego fue cometido.

La decisión se tomó tras un cuarto intermedio solicitado por el defensor público Aníbal Caula de discutir la medida cautelar de prisión preventiva presentada por la fiscal de Menores Carina Gerbaldo, quien le endilgó una calificación mucho más grave que la de encubrimiento, que se estimaba en un principio.

Es por eso que la audiencia quedó formalizada y el magistrado Boaglio autorizó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, a cumplir en la capital santafesina.

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Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho. Precisamente, el giro en la calificación jurídica podría estar vinculado a lo que trascendió un día antes.

Es que el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, brindaron una conferencia de prensa para precisar que la causa de la tragedia de San Cristóbal había tenido "un giro inesperado" al comprobarse que el tirador y el reciente imputado integraban una subcultura digital mundial que hacía apología de casos reales de violencia extrema, sobre todo masacres escolares, denominada True Crime Community (TCC).

San Cristóbal: cómo fue el tiroteo en la escuela Mariano Moreno

El ataque ocurrió en los primeros minutos de la mañana del lunes pasado en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

True Crimen San Cristobal 7.4

El agresor es un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la escuela con una escopeta escondida en la funda de una guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en un adolescente de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio y murió en el lugar. En el episodio también resultaron heridos otros ocho menores.

La situación fue controlada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Después de eso, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada de inmediato y la zona quedaba acordonada.

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El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.