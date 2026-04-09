La Capital | La Región | San Cristóbal

Crimen de San Cristóbal: dictaron prisión preventiva por 90 días para un segundo adolescente por el ataque en la escuela

La fiscal que interviene en la causa consideró que tuvo "participación secundaria". Los investigadores sostienen que el joven, detenido en Nelson, sabía del ataque donde murió Ian Cabrera

9 de abril 2026 · 14:45hs
La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela. El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo

La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela. El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo

La Fiscalía Regional Nº5 con asiento en Rafaela imputó este jueves al segundo adolescente, de 16 años, detenido por el tiroteo fatal en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. A este menor se lo imputó como "partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego" en concurso real. Quedará en prisión preventiva por 90 días.

La Justicia considera que hay evidencia de que este adolescente aprehendido en la localidad de Nelson sabía del ataque que protagonizó en esa escuela otro alumno, de 15 años, quien mató a Ian Cabrera de un escopetazo y provocó otros ocho heridos.

La audiencia encabezada por el juez Boaglio determinó que el joven, de 16 años, tuvo "participación secundaria" en el ataque perpetrado por el chico de 15 años. Para el magistrado, el adolescente detenido el pasado lunes en Nelson, localidad ubicada a la vera de la ruta nacional 11, tenía conocimiento del ataque que luego fue cometido.

La decisión se tomó tras un cuarto intermedio solicitado por el defensor público Aníbal Caula de discutir la medida cautelar de prisión preventiva presentada por la fiscal de Menores Carina Gerbaldo, quien le endilgó una calificación mucho más grave que la de encubrimiento, que se estimaba en un principio.

Es por eso que la audiencia quedó formalizada y el magistrado Boaglio autorizó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, a cumplir en la capital santafesina.

>> Leer más: San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho. Precisamente, el giro en la calificación jurídica podría estar vinculado a lo que trascendió un día antes.

Es que el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, brindaron una conferencia de prensa para precisar que la causa de la tragedia de San Cristóbal había tenido "un giro inesperado" al comprobarse que el tirador y el reciente imputado integraban una subcultura digital mundial que hacía apología de casos reales de violencia extrema, sobre todo masacres escolares, denominada True Crime Community (TCC).

San Cristóbal: cómo fue el tiroteo en la escuela Mariano Moreno

El ataque ocurrió en los primeros minutos de la mañana del lunes pasado en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

True Crimen San Cristobal 7.4

El agresor es un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la escuela con una escopeta escondida en la funda de una guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en un adolescente de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio y murió en el lugar. En el episodio también resultaron heridos otros ocho menores.

La situación fue controlada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Después de eso, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada de inmediato y la zona quedaba acordonada.

>> Leer más: Tragedia en San Cristóbal: punto por punto, las claves del ataque donde murió un adolescente

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.

Noticias relacionadas
El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal.

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Reabren las escuelas de San Cristóbal y se dan más detalles de la investigación

La tragedia en San Cristóbal puso el foco en estos sitios.

Crimen en San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Virginia Coudannes encabezó la conferencia de prensa por el segundo detenido en el marco de la trágedia de San Cristóbal

Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

El video viral del ex-Newells que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo
Economía

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026
Ovación

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La Ciudad
Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil