El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

En las dos jugadas polémicas, la expulsión de un jugador de Independiente del Valle y una posible roja al colombiano, el VAR no intervino.

Las decisiones de Wilmar Roldán no fueron modificadas por el VAR de Central e Independiente del Valle.

El partido inaugural en el Gigante de Arroyito por la Copa Libertadore s 2026 tuvo al menos dos jugadas cuanto menos polémicas. Una fue la expulsión del capitán de Independiente del Valle y la otra, una amarilla al volante de Central Jaminton Campaz que pareció merecer la roja. El VAR no llamó a Wilmar Roldán.

La primera jugada ocurrió en momentos en que el Canalla parecía una tromba e iba con todo contra el arco del equipo visitante. Pero fue en el área local.

Iban a cumplirse 15 minutos del complemento cuando Ignacio Ovando le dio un leve empujón a Junior Sornoza y éste reaccionó con un manotazo, también leve. El defensor se tiró al suelo como si le hubiesen dado un golpe y el árbitro colombiano Wilmer Roldán no dudó en expulsarlo.

Sornoza se negaba a salir y parecía esperar a que el VAR revisara la jugada , convencido como estaba de que no había hecho nada que justificara la tarjeta roja. Pero nadie llamó a Roldán y el capitán tuvo que irse a los vestuarios.

Mientras abandonaba la cancha hizo una y otra vez una seña reclamando la intervención del VAR, que nunca llegó.

La amarilla a Jaminton Campaz

En la otra jugada, Campaz fue a disputar una pelota contra un rival, llegó tarde y dejó peligrosamente el pie hacia adelante y hacia arriba. Su botín se apoyó sobre la pierna del rival y Roldán no dudó en mostrarle la amarilla, aunque el gesto del colombiano pareció merecer la expulsión.

De todos modos, el VAR no intervino y la decisión del árbitro no cambió.

Antes, Roldán anuló bien un gol a Veliz por una posición adelantada previa de Campaz, en una jugada en la que el colombiano recibió por la izquierda y se la dio al centrodelantero para que definiera.