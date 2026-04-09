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El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

En las dos jugadas polémicas, la expulsión de un jugador de Independiente del Valle y una posible roja al colombiano, el VAR no intervino.

9 de abril 2026 · 21:36hs
Las decisiones de Wilmar Roldán no fueron modificadas por el VAR de Central e Independiente del Valle.

Leo Vincenti

Las decisiones de Wilmar Roldán no fueron modificadas por el VAR de Central e Independiente del Valle.

El partido inaugural en el Gigante de Arroyito por la Copa Libertadores 2026 tuvo al menos dos jugadas cuanto menos polémicas. Una fue la expulsión del capitán de Independiente del Valle y la otra, una amarilla al volante de Central Jaminton Campaz que pareció merecer la roja. El VAR no llamó a Wilmar Roldán.

La primera jugada ocurrió en momentos en que el Canalla parecía una tromba e iba con todo contra el arco del equipo visitante. Pero fue en el área local.

Iban a cumplirse 15 minutos del complemento cuando Ignacio Ovando le dio un leve empujón a Junior Sornoza y éste reaccionó con un manotazo, también leve. El defensor se tiró al suelo como si le hubiesen dado un golpe y el árbitro colombiano Wilmer Roldán no dudó en expulsarlo.

Sornoza se negaba a salir y parecía esperar a que el VAR revisara la jugada, convencido como estaba de que no había hecho nada que justificara la tarjeta roja. Pero nadie llamó a Roldán y el capitán tuvo que irse a los vestuarios.

Mientras abandonaba la cancha hizo una y otra vez una seña reclamando la intervención del VAR, que nunca llegó.

La amarilla a Jaminton Campaz

En la otra jugada, Campaz fue a disputar una pelota contra un rival, llegó tarde y dejó peligrosamente el pie hacia adelante y hacia arriba. Su botín se apoyó sobre la pierna del rival y Roldán no dudó en mostrarle la amarilla, aunque el gesto del colombiano pareció merecer la expulsión.

De todos modos, el VAR no intervino y la decisión del árbitro no cambió.

Antes, Roldán anuló bien un gol a Veliz por una posición adelantada previa de Campaz, en una jugada en la que el colombiano recibió por la izquierda y se la dio al centrodelantero para que definiera.

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