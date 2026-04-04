Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Uriel B. se estrelló contra un auto en avenida Pellegrini. La policía descubrió que el rodado había sido sustraído a partir del análisis de videos

Un choque en el centro de Rosario expuso de manera inesperada el robo de una motocicleta . De acuerdo a la versión preliminar, el ladrón se la había llevado de la costanera, cruzó un semáforo en rojo y fue hospitalizado este sábado como consecuencia de la colisión.

Uriel B. fue la única persona lesionada a raíz del siniestro vial registrado a la medianoche en avenida Pellegrini y España . Inicialmente no había reportes sobre la sustracción del vehículo, pero la situación cambió rápidamente a partir de un aviso de los operadores de la Central de Emergencias 911.

Las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el rodado había sido robado en la zona del Club Mitre, poco antes del impacto . Incluso determinaron que el delincuente era la misma persona a la que habían asistido después del golpe y la caída en uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad.

Según fuentes oficiales, el conductor de la Corven Energy blanca intentó pasar cuando el semáforo estaba en rojo. En ese momento se estrelló contra la puerta delantera izquierda de un automóvil y quedó lesionado por el golpe.

Choque auto moto Pellegrini España 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Agustina V. iba manejando el Peugeot 206 gris y no pudo esquivar al motociclista. Sin embargo, la peor parte del choque se la llevó este último, ya que tuvieron que trasladarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para brindarle atención médica.

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El coche de la joven de 27 años fue trasladado a la comisaría 2ª como parte de las medidas para esclarecer el episodio. Lo mismo ocurrió con el segundo vehículo, sustraído previamente en la costanera central.

En primer lugar, el paciente de 22 años fue asistido por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Después del ingreso al Heca, la policía lo acusó por el robo de la moto en base al registro de las cámaras de videovigilancia pública para reconstruir su recorrido hasta la esquina del choque.