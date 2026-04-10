Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

El exgoleador de Boca habló sobre su frustrada llegada a San Lorenzo, que lo tuvo como una alternativa al puesto de DT tras la salida de Damián Ayude

Martín Palermo, histórico goleador de Boca, sonaba como posible entrenador de San Lorenzo tras quedarse sin trabajo a finales de la temporada pasada, cuando estuvo a un paso de salvar a Fortaleza de Brasil pero sufrió el descenso. No obstante, el Ciclón fichó a Gustavo Álvarez y, en este marco, el exgoleador cargó inesperadamente contra Mauricio Macri .

El Titán estuvo cerca de quedarse con el puesto de DT azulgrana y confesó que soñaba con dirigir al conjunto de Boedo. “ Yo ya estaba con la idea de que en dos días estaba entrenando . Estuve justo en el sorteo de la Sudamericana y por un momento me veía como técnico analizando los rivales y qué equipos me van a tocar”, afirmó en una entrevista con DSports Radio.

Con la espina de volver a dirigir en el fútbol argentino, Palermo lamentó no haber desembarcado en el Nuevo Gasómetro, ya que se sentía preparado para sacar adelante al Ciclón. “ Era algo que deseaba porque obviamente San Lorenzo es un equipo grande , por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando. Creo que fue parte de la indecisión de ese momento”, expresó.

El vínculo fallido entre Martín Palermo, Mauricio Macri y San Lorenzo

En cuanto a la frustrada llegada a San Lorenzo, Palermo no brindó demasiados detalles sobre las charlas con el presidente Sergio Constantino ni las negociaciones, pero aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de que Macri acercó su nombre a la dirigencia azulgrana.

“Él -Macri- no paga ni un café y decían que me va a pagar el sueldo a mí o va a poner plata en San Lorenzo”, sentenció el ídolo de Boca sobre el expresidente del Xeneize.

En la misma línea, agregó: “Son cosas que desvirtúan todo, cuando entra la política y entran a meter gente. Yo estoy muy referenciado a Mauricio. Tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno. Igual que cuando fui a visitar a Milei. Me invitó y qué le voy a decir. Cada uno tiene su manera de pensar”.