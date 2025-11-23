La Capital | Opinión | Milei

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

El gobierno cifra sus promesas de bienestar económico en la estabilidad macro y las reformas futuras, mientras ya se vislumbran dificultades en distintos sectores de la economía

Julián Guarino / Especial para La Capital

Por Julián Guarino / Especial para La Capital

23 de noviembre 2025 · 06:30hs
Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

En las vísperas de un año electoral cargado de tensiones, el gobierno de Javier Milei acelera el trámite de su paquete legislativo estrella: el presupuesto 2026 y un conjunto de reformas laborales y tributarias, que el oficialismo presenta como la llave definitiva para “desatar el crecimiento” y “hacer grande a la Argentina otra vez”. Con sesiones extraordinarias convocadas y una Cámara de Diputados más permeable tras el recambio, la Casa Rosada confía en aprobar rápidamente estas iniciativas que, según el relato oficial, recuperarán el empleo privado, reactivarán el consumo y restaurarán el poder adquisitivo perdido, si bien nada de todo esto se ha dicho en modo explícito.

El problema es que, mientras el gobierno anuda su supuesto devenir económico a estas reformas futuras, las medidas que él mismo tomó en los últimos 24 meses (megadevaluación del 118% en diciembre de 2023, liberación abrupta de precios, eliminación masiva de subsidios, ajuste fiscal ortodoxo y apertura indiscriminada de importaciones) han impactado de manera directamente negativa en aquello que ahora publicita que va a mejorar con las nuevas leyes: el empleo privado registrado, la actividad económica, el consumo masivo y, sobre todo, el poder adquisitivo de los salarios.

El contraste entre lo prometido y lo provocado resulta, cuanto menos, paradójico. El consumo muestra una debilidad persistente: las ventas minoristas acumulan caídas reales del 5-7% interanual en bienes durables y no durables durante 2025, según consultoras privadas. Esas caídas se aplican sobre otras que las anteceden. Ya no hay incentivo para comprar anticipado y las cuotas aún no llegan; solo queda un salario real que si bien se mantiene a nivel con respecto a la inflación, pierde alcance contra la fuerte suba de las tarifas de servicios públicos, el transporte y los gastos de alquileres y vivienda.

Lo que nadie atiende

La utilización de la capacidad instalada industrial se estancó en septiembre en 62% (Indec), el nivel más bajo desde la pandemia, reflejando ociosidad crónica en pymes y sectores sensibles a la competencia externa. En este contexto, y solo a modo de ejemplo, las palabras de Paolo Rocca en la Conferencia Industrial de la UIA han sido un mazazo.

Con datos en mano, el CEO de Techint advirtió que la avalancha importadora amenaza la supervivencia de la industria nacional. En lavarropas, las unidades ingresadas saltaron de 5.000 mensuales en 2024 a 85.000 en 2025; en heladeras, de 10.000 a 80.000. Acumulado enero-agosto: de 106.583 unidades en todo 2024 a 689.916 este año (+547%), elevando la participación importada del 8,8% al 49,5%.

En acero, la región entera retrocede mientras China inunda mercados con productos terminados. “Tenemos que volver a hacer política industrial”, reclamó Rocca, cuestionando la pasividad del Estado frente al exceso de capacidad global y la asimetría de costos locales (46% de carga impositiva, según Diego Coatz).

Este desfasaje entre la agenda legislativa reformista y la economía real plantea una pregunta incómoda: ¿pueden nuevas leyes revertir en meses el daño que las políticas de los últimos dos años ya provocaron? La falta de actividad industrial no solo erosiona empleo y recaudación; profundiza la dependencia externa en un mundo que, lejos de libre comercio puro, practica proteccionismo selectivo.

En síntesis, mientras el gobierno apura su ofensiva parlamentaria prometiendo que “ahora sí” llegará la recuperación, la economía real exhibe consumo deprimido, fábricas semiparadas y salarios reales diezmados por decisiones propias. Y en el frente financiero, el crédito de los bancos de Wall Street (ese supuesto salvavidas de u$s20.000 millones) se desinfla. Como anticipamos en esta columna meses atrás, no será esa cifra; si finalmente se concreta, rondará los u$s5.000 millones: un parche, no la solución transformadora anunciada. En tiempos de pragmatismo forzado, la coherencia entre lo hecho y lo prometido se vuelve imprescindible.

Noticias relacionadas
Javier Milei habló sobre el caso de corrupción en la Andis

Milei se pronunció sobre las supuestas coimas en Discapacidad: "La verdad va a salir a la luz"

Andrea Bocelli recibió la medalla Orden de Mayo en la ceremonia de Casa Rosada

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

El presidente Javier Milei en la Casa Rosada junto a Hayden Davis, uno de los responables de la criptomoneda $Libra.  

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Ver comentarios

Las más leídas

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Lo último

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Jorge Fandermole: El tiempo y lugar que nos toca habitar merece reflexión, resistencia y acción

Jorge Fandermole: "El tiempo y lugar que nos toca habitar merece reflexión, resistencia y acción"

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Especialistas marcan que los humedales pierden sus capacidades para amortiguar inundaciones y proveer agua a diversas localidades

La verdadera destrucción del delta: por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Por Tomás Barrandeguy

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Ovación
Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Policiales
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La Ciudad
Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

La verdadera destrucción del delta: por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
El Mundo

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón