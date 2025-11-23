La Capital | Ovación | Di María

Di María habló tras la eliminación de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El capitán canalla se refirió al gesto de los jugadores del Pincha, que dieron la espalda en el pasillo dispuesto por AFA para reconocer a Central como campeón de la Liga 2025.

23 de noviembre 2025
Di María habló tras la eliminación de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Tras la eliminación de Central en los octavos de final frente a Estudiantes de La Plata, en un partido que terminó 1 a 0 para el Pincha, Ángel Di María habló sobre el polémico pasillo de espaldas que protagonizó el equipo visitante durante el ingreso al campo de juego del Gigante de Arroyito.

“Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso y está muy bien. Es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar y queda ahí”, expresó el capitán canalla y campeón del mundo.

El gesto —una protesta directa contra la decisión de la AFA de reconocer a Central como campeón de la Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual— marcó la antesala del partido decisivo de octavos, que el canalla terminó perdiendo.

Di María defendió el título: “Nos sentimos campeones”

El capitán canalla fue contundente al defender la legitimidad de la consagración por tabla anual: “¿El título? Habría que preguntarle a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual. Eso vino de los equipos más grandes y nosotros aceptamos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992727755096735803&partner=&hide_thread=false

Di María recordó que la decisión se comunicó en una reunión con presencia de dirigentes de todos los clubes implicados: “Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones.”

También reivindicó el logro deportivo: “Lo dije después de Instituto, y no porque lo hubiera sabido, sino porque lo sentimos así. Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante. Entramos a la Libertadores después de tener dos semestres increíbles y merecíamos terminar de esa manera”.

Un pasillo insólito: Estudiantes dio la espalda al campeón

La AFA había instruido a Central y Estudiantes a realizar el tradicional pasillo, tal como “se viene realizando en las competencias organizadas por la Liga Profesional”. La medida fue comunicada formalmente el viernes 21 de noviembre, firmada por la dirigencia del ente rector.

Sin embargo, el reconocimiento se transformó en una protesta: los futbolistas de Estudiantes formaron el pasillo pero se dieron vuelta, dejando sus espaldas hacia los jugadores de Central.

El gesto fue interpretado como una dura queja contra la decisión de reconocer al equipo de Ariel Holan como campeón. Incluso antes del partido, el propio Pablo Toviggino, dirigente clave de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, había difundido el comunicado y lanzó un mensaje dirigido al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, advirtiendo: “Qué 2026 te/nos espera!! Cuidate mucho, boina multicolor”.

Verón y una postura en contra del título canalla

En la previa, Estudiantes reforzó su rechazo público con un comunicado institucional: “En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025.”

La postura del Pincha se contrapuso de manera directa con lo informado por la AFA y la Liga Profesional, que sostuvieron la validez del reconocimiento a Central.

El episodio del pasillo se dio apenas días después de que AFA confirmara la instrucción de rendir homenaje al “recientemente designado campeón de la Liga 2025”. El pedido apuntaba a replicar las ceremonias habituales de consagración en torneos organizados por la Liga Profesional.

En ese clima de tensión política y deportiva, Central quedó eliminado de la competencia tras la derrota 1 a 0 en La Plata.

