Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Sucedió en la Ruta 2, a la altura de Mar Chiquita. El acto sobre Hábitat Popular tomaría lugar en Mar del Plata pero, tras el siniestro vial, quedó suspendido

Volcó u n micro en la Ruta 2 esta mañana de martes y dejó un saldo de dos muertos. El vehículo traslada a 56 pasajeros a Mar del Plata para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, congreso encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Tras el siniestro vial, el acto político quedó suspendido, según informó el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El episodio tuvo lugar en la Ruta 2 a la altura de Mar Chiquita. Además de las dos personas fallecidas, hay más de 44 heridos, según lo reportado hasta el momento.

Por otro lado, el micro era de doble piso y pertenecía a la empresa New Bus. Había partido desde Morón, Moreno y Ciudadela, y transportaba militantes que querían participar del acto encabezado por Kicillof. Por motivos que aún se investigan, el vehículo despistó y terminó volcando.

Lo que se sabe hasta ahora del micro que volcó este martes

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este martes, en la localidad de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita. Se reportaron dos muertes por el siniestro vial, y, además, 44 heridos, algunos de los cuales quedaron atrapados dentro del rodado y tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud de la zona.

Uno de los pasajeros del micro que volcó este martes era el padre Paco Olveira, quien es conocido por participar de las marchas de los jubilados de los miércoles. “Era un micro de doble piso, yo sé que son colectivos complicaditos. Veníamos perfectamente y en una curva se salió de la ruta y volcó en una zanja, que gracias a Dios estaba sin agua", relató en una entrevista con Telefe.

micro mar del palta 2

El colectivo, que tenía 56 pasajeros a bordo, quedó tendido sobre su lado derecho en el cantero central de la transitada ruta alrededor de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325 y en un zanjón de unos dos metros de profundidad. Dos personas fallecieron en el lugar, en tanto los servicios de emergencia continuaban asistiendo a los heridos.