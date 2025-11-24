Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

La AFA emitió un boletín por el comportamiento que tuvieron los futbolistas de Estudiantes en la previa ante Central.

Estudiantes no cumplió adecuadamente con el protocolo y le deberá brindar explicaciones a la AFA.

Central quedó eliminado el domingo del Clausura 2025 al perder 1 a 0 ante Estudiantes por los octavos de final en el Gigante y esta situación es inalterable. Pero el equipo ganador tendrá que darle explicaciones a la AFA por lo hecho en la previa del partido.

Los futbolistas del Pincha hicieron el pasillo de espaldas, a los efectos de mostrar su disconformidad porque Central fue declarado campeón de la Liga Profesional 2025. Algo que el club manifestó estar en desacuerdo en las redes sociales, aunque su representante no se opuso cuando se trató el tema.

Esta situación, que tuvo mucha adhesión en el mundo el fútbol, le puede traer un dolor de cabeza al club que preside Juan Sebastián Verón.

El boletín que sacó la AFA este lunes feriado

Es que la AFA, en este feriado del 24 de noviembre, emitió el boletín número 6793 bis donde le pide a Estudiantes explicaciones sobre su proceder.

ROSARIO CENTRAL v ESTUDIANTES DE LA PLATA: 98421: Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y CONSIDERANDO: Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes, RESUELVEN:

1º) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

2º) CORRER TRASLADO a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Nuñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arazmendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

Las resoluciones por las cuales Estudiantes podría ser sancionado

El 12 de febrero de 2025, la Mesa Directiva de la AFA, a través del boletín 6625 dispuso lo siguiente,

HOMENAJE A LOS CLUBES CAMPEONES.

Se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado “pasillo de reconocimiento” al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición.

El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de “local” del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes.

Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del Club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, es decir, aquellos futbolistas habilitados para disputar el encuentro y consignados como tales en la planilla oficial.

Los mismos se ubicarán en dos filas enfrentadas, dejando un espacio central para el desplazamiento del equipo homenajeado. Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales.

Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA.

Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento.

Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes de los oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente, tanto para los jugadores involucrados como, en su caso, para el club al que pertenezcan.

Ahora habrá que esperar el descargo de Estudiantes y el informe de Pablo Dóvalo que ya está en poder del Tribunal de Disciplina. Pero la novela continúa.