La Capital | Miguel Ángel Russo

El adiós a Miguel Russo y la emoción de Fatu Broun, la vice Cristinziano y Lautaro Giaccone

“Me marcó y me hizo mejor persona”, dijo emocionado Broun, mientras que la vice manifestó que al fallecido DT lo ama "con todo el corazón"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de octubre 2025 · 06:10hs
Jorge Broun se acercó gentilmente a hablar con La Capital durante su permanencia en la Bombonera.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Broun se acercó gentilmente a hablar con La Capital durante su permanencia en la Bombonera.

Día de emociones fuertes en la Bombonera. De lágrimas y de recuerdos gratos sobre lo que dejó Miguel Ángel Russo en todos quienes lo conocieron del mundo Central. “A mí me marcó y me hizo mejor persona”, aseguró Jorge Broun, instantes después de quebrarse ante la consulta de lo que representó el entrenador en su vida.

Los ojos brillosos y la voz entrecortada de Fatu se repitieron en la vicepresidente canalla Carolina Cristinziano, quien manifestó: “A Miguel lo amo con todo mi corazón”.

El ingreso del plantel de Central a la Bombonera para despedirse del entrenador fue lejos de los sectores de acceso la prensa. Fatu Broun, predispuesto como siempre, se acercó hasta donde estaba La Capital y fue categórico sobre lo que representa Russo en la historia canalla. “Es un ídolo y está sentado en la mesa chica de los mejores técnicos de la historia, seguro al lado de Zof”, señaló.

Las tres etapa de Fatu Broun con Miguel

La frase del arquero antecedió al momento en que se quebró. Fue ante la consulta de lo que significaba Russo para él. “¿Para mí? Uf. Es una persona que...(hizo una pausa, conmovido)... perdón (carraspea). Tuve tres etapas con Miguel. En 2009, promoción con Belgrano. Luego el ascenso. No me tocó jugar, pero siempre me trató con mucho respeto. Y lo que fue esto último, con el campeonato (Copa de la Liga 2023)”, dijo.

“Conozco mucho de él. Una persona de pocas palabras, pero muy cercano al jugador. Entendía a la perfección como es esto, como es el fútbol. Sabía los momentos, todo. A mí me marcó y me hizo mejor persona”, resaltó.

La vice Cristinziano también se mostró conmovida al hablar sobre Russo. Cuando se le preguntó sobre lo que le diría al DT si lo tuviera por última vez cara a cara, manifestó: “Que no se vaya, que lo queríamos tener un tiempo más con nosotros (se emocionó). Pero tampoco había que retenerlo porque su cuerpo no le daba más. Fue el padre de todos nosotros”.

“Le dije en vida un montón de veces que lo amo con todo mi corazón. Eso me deja tranquila. Es un amor que siempre sentí por Miguel, un padre para mí y mi familia. Se lo dije ayer: «Gracias Miguel, te amo con todo mi corazón»” añadió.

La vicepresidenta canalla se cruzó con el delantero Lautaro Giaccone, hoy en Argentinos, que fue dirigido en Central, quien recordó a Russo con emoción.

>> Leer más: Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

“Tendría que estar concentrado, porque mañana (hoy) jugamos, pero desde ayer (miércoles) siento esa necesidad de darle el último adiós. Gracias a Dios pude verlo cuando jugamos contra Boca con Argentinos y saludarlo”, dijo.

Giaccone dijo que fue su padre en el fútbol

“Me ayudó y brindo esa confianza que necesita un jugador en el día a día. Se la jugó por mí, porque a pesar de las lesiones que tuve en 2024, cada vez que podía, jugaba. Todo lo que tengo hoy es gracias a él. Algo de lo que tengo pertenecerá siempre a él”, destacó.

image - 2025-10-09T214645.144
Lautaro Giaccone, actualmente en Argentinos, no olvidó a quien fuera su entrenador en Central.

Lautaro Giaccone, actualmente en Argentinos, no olvidó a quien fuera su entrenador en Central.

Noticias relacionadas
Miguel Angel Russo y Gonzalo Belloso

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

El partido disputado bajo la lluvia en Junín y que se suspendió en el entretiempo. Sarmiento y Central van 0 a 0.

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Un hincha de Boca y otro de Central, saliendo de la Bombonera tras despedir a Miguel Ángel Russo.

El adiós a Miguel Ángel Russo en La Boca: copado por hinchas y un respetuoso silencio

Lionel Messi despidió en redes a Russo.

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Lo último

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

A Newells, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

A Newell's, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El precio del kilo de cartón se desplomó un 65% en un año. Crece la cantidad de cartoneros y muchos combinan varios trabajos para sobrevivir

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Ovación
Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Política

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Por Matías Loja
La Ciudad

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei