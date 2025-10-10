El adiós a Miguel Russo y la emoción de Fatu Broun, la vice Cristinziano y Lautaro Giaccone

“Me marcó y me hizo mejor persona”, dijo emocionado Broun, mientras que la vice manifestó que al fallecido DT lo ama "con todo el corazón"

Jorge Broun se acercó gentilmente a hablar con La Capital durante su permanencia en la Bombonera.

Día de emociones fuertes en la Bombonera. De lágrimas y de recuerdos gratos sobre lo que dejó Miguel Ángel Russo en todos quienes lo conocieron del mundo Central. “A mí me marcó y me hizo mejor persona” , aseguró Jorge Broun, instantes después de quebrarse ante la consulta de lo que representó el entrenador en su vida.

Los ojos brillosos y la voz entrecortada de Fatu se repitieron en la vicepresidente canalla Carolina Cristinziano, quien manifestó: “A Miguel lo amo con todo mi corazón”.

El ingreso del plantel de Central a la Bombonera para despedirse del entrenador fue lejos de los sectores de acceso la prensa. Fatu Broun, predispuesto como siempre, se acercó hasta donde estaba La Capital y fue categórico sobre lo que representa Russo en la historia canalla. “Es un ídolo y está sentado en la mesa chica de los mejores técnicos de la historia, seguro al lado de Zof”, señaló.

La frase del arquero antecedió al momento en que se quebró . Fue ante la consulta de lo que significaba Russo para él. “¿Para mí? Uf. Es una persona que...(hizo una pausa, conmovido)... perdón (carraspea). Tuve tres etapas con Miguel. En 2009, promoción con Belgrano. Luego el ascenso. No me tocó jugar, pero siempre me trató con mucho respeto. Y lo que fue esto último, con el campeonato (Copa de la Liga 2023)”, dijo.

“Conozco mucho de él. Una persona de pocas palabras, pero muy cercano al jugador. Entendía a la perfección como es esto, como es el fútbol. Sabía los momentos, todo. A mí me marcó y me hizo mejor persona”, resaltó.

La vice Cristinziano también se mostró conmovida al hablar sobre Russo. Cuando se le preguntó sobre lo que le diría al DT si lo tuviera por última vez cara a cara, manifestó: “Que no se vaya, que lo queríamos tener un tiempo más con nosotros (se emocionó). Pero tampoco había que retenerlo porque su cuerpo no le daba más. Fue el padre de todos nosotros”.

“Le dije en vida un montón de veces que lo amo con todo mi corazón. Eso me deja tranquila. Es un amor que siempre sentí por Miguel, un padre para mí y mi familia. Se lo dije ayer: «Gracias Miguel, te amo con todo mi corazón»” añadió.

La vicepresidenta canalla se cruzó con el delantero Lautaro Giaccone, hoy en Argentinos, que fue dirigido en Central, quien recordó a Russo con emoción.

“Tendría que estar concentrado, porque mañana (hoy) jugamos, pero desde ayer (miércoles) siento esa necesidad de darle el último adiós. Gracias a Dios pude verlo cuando jugamos contra Boca con Argentinos y saludarlo”, dijo.

Giaccone dijo que fue su padre en el fútbol

“Me ayudó y brindo esa confianza que necesita un jugador en el día a día. Se la jugó por mí, porque a pesar de las lesiones que tuve en 2024, cada vez que podía, jugaba. Todo lo que tengo hoy es gracias a él. Algo de lo que tengo pertenecerá siempre a él”, destacó.