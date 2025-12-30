La Capital | club

Un club de Santa Fe festeja el 75 aniversario de una copa oficial de AFA con un nombre emblemático

El 30 de diciembre de 1950, una institución de la ciudad de Santa Fe le ganó a su clásico rival y fue campeón de un torneo organizado por la AFA.

Carlos Durhand

30 de diciembre 2025 · 12:17hs
El 30 de diciembre de 1950

El 30 de diciembre de 1950, el Sabalero festjó un título oficial de AFA.

Hace 75 años, en 1950, en busca de resolver la inactividad durante octubre, noviembre y los primeros días de diciembre de los clubes profesionales de Segunda, en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA del 6 de septiembre de 1950 (Boletín 1611), presidida por Don Valentín Suárez, se aprobó sobre tablas la disputa de un campeonato extra, denominado Torneo de Honor “Gral. Juan D. Perón”, que tendría una copa con el nombre del presidente.

Según la reglamentación aprobada, participaron los 12 equipos, incluido el campeón Lanús, en dos zonas de seis. Los ganadores de cada zona jugarían una final única en campo neutral. “Entre los finalistas de zona se disputarán el primero y segundo premio. El que resulte ganador absoluto de esta competencia, se adjudicará la copa y un premio en efectivo a fijarse, y al que se clasifique segundo se le adjudicará una plaqueta y un premio en efectivo a fijarse”, reza el artículo 4 de la resolución.

En tanto, el artículo 6 dejaba claramente expreso que en la disputa del torneo “se aplicarán todas las disposiciones vigentes en las reglamentaciones de la AFA para la organización de los torneos oficiales”. Cabe señalar que en caso de empate entre los finalistas “se definirá en tiempo suplementario de acuerdo a los estatuido en el Reglamento de la entidad”, establecía el artículo 3.

El desarrollo del torneo

El Club Atlético Colón, que participaba de los torneos organizados por la Casa Madre desde 1948 y había sido subcampeón del torneo regular de 1950, se adjudicaría la Zona “A” de dicha copa alcanzando la suma de 15 puntos. En el grupo en cuestión participaron Almagro, Argentino de Quilmes, Nueva Chicago, Sportivo Dock Sud, Talleres de Remedios de Escalada.

En tanto, la Zona “B” fue obtenida por el Club Atlético Unión con 14 puntos, habiendo tenido como rivales a Argentinos Juniors, El Porvenir, Lanús (campeón regular que ya había logrado el ascenso), Los Andes y Temperley.

image

La final entre dos clásicos rivales

En un hecho deportivo histórico para la ciudad de Santa Fe, y el futbol del interior, las dos únicas instituciones afiliadas a AFA llegaban a la final de dicho torneo. La misma se debía jugar en campo neutral, pero ambos clubes coincidieron en jugarlo en la capital provincial, así que debió llevarle a cabo el respectivo sorteo de la cancha. El mismo favoreció al estadio rojinegro, quedando la fecha establecida para el sábado 30 de diciembre de 1950.

El partido, cuyo comienzo se dio a las 22.10 hs, contó con récord de público y recaudación para época lo que demuestra la importancia que ambos clubes dieron a dicha competencia.

El resultado final terminó favoreciendo por 4 a 2 a Colón, cuyas conquistas estuvieron a cargo de Juan Carlos Frutos, Ernesto Ferreyra y José Canteli en dos oportunidades. En tanto, la visita llegaría a los goles a través de Jacinto Hussein y Miguel Ángel Sánchez. Para el último día del “Año del Libertador General San Martín” (frase que reza en el trofeo que hoy se ubica en las vitrinas de nuestra institución), Colón daba su primera vuelta olímpica como campeón de un torneo de AFA.

