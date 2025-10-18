La Capital | Turismo | Viajar

Viajar sola, viajar segura: destinos que inspiran confianza

Cada vez más mujeres eligen recorrer el mundo por su cuenta. Seguridad, infraestructura y hospitalidad son factores clave a la hora de decidir adónde ir.

18 de octubre 2025 · 07:51hs
Muchas mujeres planifican viajar solas y Latinoamérica ofrece destinos ideales para hacerlo.

Cada vez más mujeres alrededor del mundo eligen viajar solas: por decisión, por curiosidad o simplemente por la necesidad de vivir experiencias propias, a su ritmo. La tendencia crece año tras año y abarca a mujeres de distintas edades, estilos y trayectorias. Sin embargo, aunque debería ser una posibilidad libre de preocupaciones, la seguridad sigue siendo un factor clave al momento de seleccionar un destino.

La buena noticia es que hay ciudades y regiones que se han ganado la reputación de ser amigables, seguras y hospitalarias para las viajeras. No solo ofrecen infraestructura adecuada y transporte confiable, sino también una sensación real de autonomía, algo fundamental cuando se viaja sola.

Basándonos en informes internacionales y en experiencias compartidas en comunidades de viajeras, aquí presentamos algunos destinos especialmente recomendados para mujeres que viajan por su cuenta.

Latinoamérica: cultura, hospitalidad y redes

Aunque muchas viajeras se inclinan primero por Europa o Asia, Latinoamérica ofrece joyas que combinan calidez local, costos accesibles y una red en crecimiento de mujeres que comparten información y experiencias.

Buenos Aires (Argentina): es ideal para quienes disfrutan del arte, la gastronomía y la vida urbana. Ofrece buena conectividad, transporte público extenso y barrios caminables, además de una agenda cultural activa que permite moverse con autonomía.

Montevideo (Uruguay): seduce por su ritmo calmo, su seguridad y su cercanía con el mar. Es perfecta para recorrer a pie o en bicicleta, con costaneras amplias y espacios verdes que invitan a disfrutar sin apuro.

Cusco (Perú): puerta de entrada a Machu Picchu, es uno de los destinos más populares entre viajeras solas. Su centro histórico es compacto y fácil de recorrer, y su comunidad internacional activa facilita conocer gente y compartir recorridos sin perder independencia.

>> Leer más: Tras la huella sagrada de Machu Picchu: un viaje entre cultura viva y cocina memorable

Europa confiable: caminar tranquila

Europa sigue siendo uno de los continentes más recomendados para mujeres que viajan solas, no solo por su belleza sino por su infraestructura eficiente, conectividad fluida y respeto por el espacio individual.

Lisboa (Portugal): combina historia, autenticidad y un ambiente relajado. Su tamaño manejable permite recorrerla caminando o en tranvía, y su comunidad de viajeras la convierte en un destino cada vez más elegido.

Reikiavik (Islandia): figura entre las ciudades más seguras del mundo y es la base perfecta para explorar paisajes naturales impactantes, incluso para quienes viajan sin compañía.

Copenhague (Dinamarca): destaca por su organización urbana y movilidad sustentable. Es una ciudad diseñada para recorrer en bicicleta de forma cómoda y segura.

Viena (Austria): fusiona elegancia y eficiencia. Sus calles limpias, el excelente transporte público y la amabilidad de sus habitantes generan un entorno previsible y confiable.

Viajar sola no significa estar sola: significa elegir el propio camino con libertad y criterio. En destinos que ofrecen seguridad, accesibilidad y respeto, esa elección se transforma en una experiencia enriquecedora y profundamente personal.

Consejos prácticos para viajeras

Informarse antes de viajar: foros y comunidades de mujeres viajeras aportan experiencias reales que complementan la información turística oficial.

Elegir alojamientos con buena reputación: priorizar opciones con reseñas verificadas y atención personalizada puede marcar la diferencia.

Mantenerse en contacto con alguien de confianza no implica perder libertad, sino sumar tranquilidad.

Confiar en la intuición: si un lugar o situación no transmite seguridad, alejarse sin dudar.

Tener un plan B: mapas offline, contactos útiles y transportes alternativos aportan autonomía real.

