Los nuevos valores para ingresar a parques nacionales

El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir del próximo 1° de junio, lo que cambiará los valores para más de quince áreas protegidas

La Administración de Parques Nacionales actualizó el cuadro tarifario de ingresos a los mismos. Los nuevos montos entrarán en vigencia desde el próximo 1° de junio. De esta manera, se modificará el sistema de cobro de tickets y categorías para más de 15 áreas protegidas , con el fin de fortalecer la infraestructura y los servicios.

El precio de las entradas generales oscila entre 25 y 60 mil pesos, dependiendo del parque. El Parque Nacional Iguazú presenta la tarifa más alta, con 60 mil pesos , y le siguen el Parque Nacional Los Glaciares con 50 mil y el Parque Nacional Tierra del Fuego con 40 mil.

El Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tendrán un valor de 35.000 pesos, mientras que los parques como El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco estarán en 25.000.

Además, habrá diferentes descuentos y bonificaciones generales según categoría y tarifa . Quienes están exentos de pagar estas tarifas son jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, integrantes de visitas educativas, discapacitados, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en algunos parques, también los residentes locales.

En el Boletín Oficial, se informó que se aplicará una bonificación del 50 por ciento para el segundo día de visita, medida vigente por 72 horas desde el primer ingreso. También, se implementará el “Flexipass”, una bonificación que permite elegir entre acceder tres días pagando sólo dos o siete días pagando únicamente 5 días.

Por su parte, también existe la posibilidad de acceder al pase anual que ofrece ingreso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante un año, con un valor corresponde a cinco días de la categoría adquirida.