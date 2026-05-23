Turismo rural con sello argentino: récord de pueblos candidatos ante ONU Turismo

La convocatoria del programa sumó 55 candidaturas de pueblos rurales de 20 provincias. Santa Fe participa con Cañada Rosquín y Zenón Pereyra

La escena se repite en distintos puntos del país: plazas tranquilas, almacenes con historia, fiestas populares, paisajes que todavía conservan otro ritmo y comunidades que encontraron en el turismo una manera de mostrar su identidad sin perderla. Con esa diversidad como carta de presentación, Argentina alcanzó un récord de postulaciones para la edición 2026 de Best Tourism Villages , la iniciativa de ONU Turismo que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo.

En total, fueron presentadas 55 candidaturas de 20 provincias , la cifra más alta desde que el programa comenzó en 2021. Entre ellas aparecen dos localidades santafesinas: Cañada Rosquín y Zenón Pereyra , que buscarán quedar entre los ocho destinos elegidos para representar al país en la instancia internacional.

La selección nacional estará a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación , que deberá definir cuáles serán los pueblos argentinos que competirán por el reconocimiento global. El programa apunta a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destaquen por preservar su identidad cultural, cuidar el entorno natural y promover un turismo sostenible con participación de la comunidad.

A diferencia de otros rankings turísticos centrados en grandes ciudades o destinos masivos, Best Tourism Villages pone el foco en pequeñas localidades donde el patrimonio cultural, las tradiciones y la vida cotidiana siguen siendo parte central de la experiencia de viaje. La autenticidad, el compromiso comunitario y la innovación vinculada al desarrollo local son algunos de los criterios que se evalúan.

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La lista de postulantes refleja además una fuerte diversidad territorial. Hay pueblos costeros, localidades de montaña, destinos de selva, parajes patagónicos y comunidades atravesadas por tradiciones rurales. Buenos Aires, Chubut y Misiones encabezan la nómina con cinco candidaturas cada una, mientras que Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Luis y San Juan también suman varias postulaciones.

Entre los nombres que aparecen este año figuran Mar de las Pampas, Puerto Pirámides, La Cumbrecita, Concepción del Yaguareté Corá, Huacalera, Tafí del Valle, Tolhuin, Cachi, Molinos, San Ignacio, Villa General Belgrano y Puerto San Julián, entre otros destinos que ya forman parte del mapa turístico argentino, aunque lejos de los circuitos más masivos.

Argentina además llega con antecedentes destacados dentro del programa. Caspalá, en Jujuy, fue reconocida en 2021; La Carolina, en San Luis, obtuvo la distinción en 2023; y en las ediciones siguientes se sumaron Caviahue-Copahue, Gaiman, Trevelin, Villa Tulumba, Carlos Pellegrini y Maimará. Esa presencia consolidó al país como uno de los referentes regionales en turismo rural y comunitario.

Más allá del reconocimiento internacional, la iniciativa busca fortalecer economías locales y generar oportunidades en pequeñas comunidades. De esta manera, el turismo aparece como una herramienta para impulsar el desarrollo sin alterar la identidad de los pueblos, promoviendo la conservación del patrimonio cultural y natural y evitando la migración hacia grandes centros urbanos.

La elección de los ocho representantes argentinos se conocerá en los próximos meses. Mientras tanto, cada postulación funciona también como una vidriera para mostrar otra escala del viaje: la de los destinos donde todavía importa el encuentro con la comunidad, el paisaje cotidiano y las historias mínimas que sobreviven lejos del turismo apurado.