La Capital | Turismo | Viajar

Viajar entre amigas: una salida grupal pensada para recorrer y disfrutar

En el marco de sus 60 años, Turismo Carey lanzó una propuesta a Nueva York y Miami, dos destinos clásicos que ofrecen paseo, compras y experiencias compartidas

24 de enero 2026 · 10:43hs
Turismo Carey lanzó una paquete único para viajar a Nueva York en una recorrida grupal. 

Turismo Carey lanzó una paquete único para viajar a Nueva York en una recorrida grupal. 

En el marco de su 60° aniversario, Turismo Carey decidió celebrar con el público que históricamente acompañó a la agencia: las mujeres. Para eso, lanzó una salida grupal acompañada a dos destinos clásicos y siempre vigentes: Nueva York y Miami. Un viaje pensado para recorrer, compartir la experiencia con amigas y, por supuesto, dedicar tiempo al shopping.

Para conocer los detalles de esta propuesta, Ignacio Fleming, gerente de Turismo Carey, explicó cómo se gestó la idea y qué busca esta salida especial.

¿Cómo surge esta propuesta y por qué estos destinos?

Hace varios años que nuestras clientas nos venían pidiendo un viaje de este estilo. Nos llevó buena parte de 2025 pensarlo y armarlo a medida, y en diciembre decidimos avanzar con todo. Queríamos una salida acompañada desde Rosario con dos ciudades que sabemos que funcionan muy bien y que son de las favoritas de las rosarinas. Nueva York y Miami combinan paseo, compras y experiencias distintas, pero complementarias.

¿Qué características tiene el viaje y qué lo diferencia de otras propuestas?

Buscamos que sea una experiencia cuidada de principio a fin. La salida es grupal y acompañada desde Rosario, lo que simplifica mucho la organización y brinda tranquilidad. Además, elegimos una época ideal para recorrer Nueva York, disfrutar de sus barrios y sus atractivos, y combinarlo con el clima y la playa de Miami. A eso le sumamos visitas a los shoppings más importantes de cada ciudad, que es algo que nuestras pasajeras valoran mucho.

Nueva York
Nueva York atrae a millones de turistas año a año por su propuesta cultural y sus edificios modernos.

Nueva York atrae a millones de turistas año a año por su propuesta cultural y sus edificios modernos.

¿Qué incluye el paquete?

Incluye acompañamiento desde Rosario, pasajes aéreos, seguro de asistencia médica, alojamiento en hoteles cuatro estrellas con desayuno, excursiones, traslados a shoppings y algunas sorpresas más que preferimos guardar. La idea es que las pasajeras solo se ocupen de disfrutar y no tengan que estar pendientes de la logística.

¿A qué público está orientado este viaje?

Creemos que va a interesar especialmente a madres e hijas, grupos de amigas y también a mujeres que viajan solas y buscan hacerlo de manera segura y acompañada. Hay una tour leader con experiencia en ambos destinos, que aporta información, tips y acompaña al grupo durante todo el recorrido. Eso genera un clima muy lindo y de mucha confianza.

>> Leer más: Canadá 2026: el Mundial que abre la puerta a un gran viaje

Habló del precio como uno de los atractivos. ¿Cómo es la modalidad de pago?

Lanzamos una preventa hasta el 31 de enero, con un valor de 3.990 dólares, impuestos incluidos. El viaje se puede señar con 500 dólares y el saldo abonarse en seis cuotas fijas de 580 dólares. La idea fue facilitar el acceso y que no haya excusas para no viajar.

landscape-shot-brooklyn-bridge-new-usa-with-gray-gloomy-sky
El Puente de Brooklyn es un ícono de Nueva York que conecta Manhattan y Brooklyn sobre el East River

El Puente de Brooklyn es un ícono de Nueva York que conecta Manhattan y Brooklyn sobre el East River

¿Qué atractivos no pueden faltar en este recorrido?

Hay paseos a pie por los barrios más lindos de ambas ciudades, la subida a uno de los miradores más emblemáticos de Manhattan, tiempo de playa en Miami y visitas a shoppings como Jersey Gardens en Nueva York y Sawgrass Mills y Aventura Mall en Miami. Cada día está pensado para mezclar actividades y tiempos libres, buscando un equilibrio que haga del viaje una experiencia agradable.

¿Cómo pueden informarse o reservar las interesadas?

Ya estamos tomando consultas y anotando pasajeras. Pueden comunicarse con nosotros, se les brinda toda la información del viaje y, si deciden reservar su lugar, lo pueden señar con 500 dólares. Es una propuesta especial y una buena oportunidad para viajar de esta manera.

Noticias relacionadas
Andrés Acoroni, junto a su sobrina, participando de una feria del sector turístico.

Viajar bien asesorado: una decisión que marca la diferencia

Uruguay recibió una cantidad de turistas comparable a la población total uruguayay Argentina volvió a ser el principal motor.

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

Conatus Viajes busca convertir cada viaje en el itinerario en una vivencia única.

Conatus Viajes: experiencias a medida que marcan la diferencia

El programa Viajá+ también incluye cuotas sin interés en múltiples rubros.

Nueva versión del Previaje: cuáles son los beneficios del Banco Nación

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Lo último

Paladini: Los Molinos no busca crecimiento desmedido sino garantizar calidad de vida, trabajo y arraigo

Paladini: "Los Molinos no busca crecimiento desmedido sino garantizar calidad de vida, trabajo y arraigo"

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un país entero de visitantes

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El ataque ocurrió en un camino rural entre Gaboto y Garay. La nena fue hospitalizada con lesiones y el agresor quedó a disposición de la Justicia

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policia

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y hermano de un histórico bar rosarino

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

Ovación
Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Policiales
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policia

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

La Ciudad
En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios