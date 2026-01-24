Viajar entre amigas: una salida grupal pensada para recorrer y disfrutar

En el marco de sus 60 años, Turismo Carey lanzó una propuesta a Nueva York y Miami, dos destinos clásicos que ofrecen paseo, compras y experiencias compartidas

En el marco de su 60° aniversario , Turismo Carey decidió celebrar con el público que históricamente acompañó a la agencia: las mujeres. Para eso, lanzó una salida grupal acompañada a dos destinos clásicos y siempre vigentes: Nueva York y Miami . Un viaje pensado para recorrer, compartir la experiencia con amigas y, por supuesto, dedicar tiempo al shopping.

Para conocer los detalles de esta propuesta, Ignacio Fleming, gerente de Turismo Carey, explicó cómo se gestó la idea y qué busca esta salida especial.

Hace varios años que nuestras clientas nos venían pidiendo un viaje de este estilo. Nos llevó buena parte de 2025 pensarlo y armarlo a medida, y en diciembre decidimos avanzar con todo . Queríamos una salida acompañada desde Rosario con dos ciudades que sabemos que funcionan muy bien y que son de las favoritas de las rosarinas. Nueva York y Miami combinan paseo, compras y experiencias distintas , pero complementarias.

Buscamos que sea una experiencia cuidada de principio a fin. La salida es grupal y acompañada desde Rosario, lo que simplifica mucho la organización y brinda tranquilidad. Además, elegimos una época ideal para recorrer Nueva York, disfrutar de sus barrios y sus atractivos, y combinarlo con el clima y la playa de Miami . A eso le sumamos visitas a los shoppings más importantes de cada ciudad, que es algo que nuestras pasajeras valoran mucho.

Nueva York Nueva York atrae a millones de turistas año a año por su propuesta cultural y sus edificios modernos.

¿Qué incluye el paquete?

Incluye acompañamiento desde Rosario, pasajes aéreos, seguro de asistencia médica, alojamiento en hoteles cuatro estrellas con desayuno, excursiones, traslados a shoppings y algunas sorpresas más que preferimos guardar. La idea es que las pasajeras solo se ocupen de disfrutar y no tengan que estar pendientes de la logística.

¿A qué público está orientado este viaje?

Creemos que va a interesar especialmente a madres e hijas, grupos de amigas y también a mujeres que viajan solas y buscan hacerlo de manera segura y acompañada. Hay una tour leader con experiencia en ambos destinos, que aporta información, tips y acompaña al grupo durante todo el recorrido. Eso genera un clima muy lindo y de mucha confianza.

Habló del precio como uno de los atractivos. ¿Cómo es la modalidad de pago?

Lanzamos una preventa hasta el 31 de enero, con un valor de 3.990 dólares, impuestos incluidos. El viaje se puede señar con 500 dólares y el saldo abonarse en seis cuotas fijas de 580 dólares. La idea fue facilitar el acceso y que no haya excusas para no viajar.

landscape-shot-brooklyn-bridge-new-usa-with-gray-gloomy-sky El Puente de Brooklyn es un ícono de Nueva York que conecta Manhattan y Brooklyn sobre el East River

¿Qué atractivos no pueden faltar en este recorrido?

Hay paseos a pie por los barrios más lindos de ambas ciudades, la subida a uno de los miradores más emblemáticos de Manhattan, tiempo de playa en Miami y visitas a shoppings como Jersey Gardens en Nueva York y Sawgrass Mills y Aventura Mall en Miami. Cada día está pensado para mezclar actividades y tiempos libres, buscando un equilibrio que haga del viaje una experiencia agradable.

¿Cómo pueden informarse o reservar las interesadas?

Ya estamos tomando consultas y anotando pasajeras. Pueden comunicarse con nosotros, se les brinda toda la información del viaje y, si deciden reservar su lugar, lo pueden señar con 500 dólares. Es una propuesta especial y una buena oportunidad para viajar de esta manera.