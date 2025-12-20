La Capital | Turismo | mar

Mar turquesa, piscinas infinitas y momentos únicos en La Romana

Dreams Dominicus La Romana es un resort all inclusive frente al mar, con gastronomía y su concepto Unlimited-Luxury® para niños, adolescentes y adultos.

20 de diciembre 2025 · 09:24hs
Ubicado en Playa Bayahibe

Ubicado en Playa Bayahibe, el Dreams Dominicus La Romana combina el confort de un all inclusive de categoría superior con gastronomía internacional.

El Dreams Dominicus La Romana es un resort all inclusive de categoría superior, ubicado en Playa Bayahibe, un destino caracterizado por su mar calmo, aguas turquesas y una atmósfera relajada. Con un enfoque ideal para familias, parejas y quienes buscan una experiencia de lujo, el complejo destaca por su gastronomía internacional, la atención al detalle y una ubicación estratégica para explorar los principales atractivos del sureste dominicano.

Un resort para todos

Con 488 habitaciones y suites, el resort ofrece opciones amplias y luminosas, con vistas al jardín, la piscina o el mar. Pensado especialmente para las familias, cuenta con una sección exclusiva Preferred Club, que ofrece beneficios como lounge privado, check-in diferenciado y una zona de playa exclusiva. También dispone de suites especiales para lunas de miel, con jacuzzi en la terraza y hamaca, ideales para los más románticos.

005-002-DREDL-EXT-Aerial-Beach-1A-2-CB

A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de La Romana y a 45 minutos de Punta Cana, el resort ofrece fácil acceso a puntos icónicos como Isla Saona; Isla Catalina, famosa por el snorkel y el buceo; y el pintoresco Altos de Chavón, una réplica de una villa mediterránea del siglo XVI. Además, se encuentra cerca de algunos de los mejores campos de golf de la región, incluido Teeth of the Dog, considerado uno de los mejores del mundo.

>> Leer más: República Dominicana: la isla del Caribe que siempre brilla

Gastronomía Unlimited-Luxury®

Dreams Dominicus La Romana opera bajo el concepto Unlimited-Luxury®, que ofrece acceso ilimitado a 10 restaurantes de cocina francesa, italiana, asiática, buffet internacional y más. Los huéspedes disfrutan de bebidas premium en 7 bares, entre ellos un swim-up bar, bar de playa y un lounge nocturno. Además, el resort es pet-friendly, permitiendo que los perros pequeños disfruten de su estadía con un kit exclusivo para mascotas.

El resort cuenta con una amplia oferta de actividades: desde clases de baile y cine en la playa, hasta deportes acuáticos como kayak y snorkel. Los clubs infantiles, diseñados para niños y adolescentes, incluyen propuestas como fogatas, cine y fiestas de espuma. Para los adultos, Dreams Spa ofrece una experiencia de relajación integral en casi 10.000 metros cuadrados, con masajes para parejas y tratamientos especiales.

005-003-DREDL-EXT-MainPool-2A-CB

Bodas y romance

Uno de los puntos destacados del hotel es su especialización en bodas y celebraciones románticas. Ofrece diferentes locaciones como el gazebo frente al mar, el muelle y los jardines, con paquetes personalizados que incluyen desde decoración hasta cenas privadas y experiencias especiales para aniversarios. Un destino ideal para quienes sueñan con casarse en el Caribe.

Un compromiso con la sostenibilidad

Dreams Dominicus La Romana también se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, participando en iniciativas ecológicas que promueven prácticas responsables y el cuidado del entorno natural.

Una opción ideal para quienes buscan un all inclusive completo que combine lujo, comodidad y diversión en un entorno de tranquilidad. Ya sea explorando la cercanía a Isla Saona, disfrutando de sus piscinas infinitas o relajándose en un spa de clase mundial, este resort ofrece una experiencia pensada tanto para familias como para viajeros exigentes.

