Un viaje, mil experiencias: la cara familiar de Emiratos Árabes Unidos

Desde rascacielos y cultura hasta naturaleza y aventura: Dubai, Abu Dhabi y Ras Al Khaimah, tres emiratos seguros para disfrutar de un viaje a cualquier edad.

Viajar a Emiratos Árabes Unidos en familia es una experiencia que derriba prejuicios y abre una ventana a un mundo variado, seguro y accesible. Más allá de la imagen asociada al lujo, el país ofrece propuestas pensadas para todos los presupuestos y edades : playas amplias, parques temáticos de primer nivel, museos modernos y una infraestructura que facilita cada movimiento. En este recorrido, Dubai, Abu Dhabi y Ras Al Khaimah forman un itinerario equilibrado para disfrutar de unas vacaciones completas y memorables.

Dubai es la puerta de entrada más habitual y el corazón turístico del país. Sus zonas de playa, ideales para familias, combinan aguas calmas, servicios cómodos y alojamientos para distintos bolsillos. La Marina , uno de los barrios más prácticos para hospedarse, cuenta con restaurantes, mercados, paseos costeros y un ambiente seguro a toda hora.

003-001-dubai-familia

Los parques temáticos son uno de los mayores atractivos. Aquaventure, dentro del complejo Atlantis, se destaca por su escala y adrenalina; Wild Wadi, frente al Burj Al Arab, suma clásicos acuáticos muy apreciados por los visitantes; y Dubai Parks & Resorts reúne cuatro opciones orientadas al público infantil: Legoland, Legoland Water Park, Motiongate y el parque temático del Real Madrid. Para los meses de calor más intenso, IMG Worlds of Adventure, totalmente techado y climatizado, garantiza diversión sin depender del clima.

Atracciones urbanas infinitas

Las propuestas dentro de la ciudad son tan amplias como variadas. El acuario del Dubai Mall, Kidzania, The Frame, The View, Ain Dubai, los paseos náuticos y el icónico Burj Khalifa son solo algunas de las opciones imperdibles. También destacan la piscina 360° de Aura Sky Pool, el Museo del Futuro, Ski Dubai y el show de aguas danzantes. Entre diciembre y enero, el Dubai Shopping Festival agrega espectáculos y descuentos.

004-002-atracciones

Abu Dhabi: parques icónicos, cultura y playas

A una hora y media de Dubai aparece Abu Dhabi, un complemento natural para el viaje. La isla de Yas concentra algunos de los parques más reconocidos: Ferrari World, Warner Bros World, SeaWorld Abu Dhabi y Yas Waterworld. El Yas Marina Circuit ofrece experiencias motoras, mientras que Adrenark Adventure y Pixoul Gaming amplían la oferta indoor.

En materia cultural, destacan la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Qasr Al Watan, la Abrahamic Family House y el Louvre Abu Dhabi. En Saadiyat Island también se encuentran algunas de las mejores playas del emirato. Para una vista panorámica, el Observation Deck at 300 ofrece una de las postales más completas.

005-002-Mezquita Sheikh Zayed

Ras Al Khaimah: naturaleza y aventura

En el extremo norte del país, Ras Al Khaimah propone un cambio de ritmo. Con Jebel Jais como atractivo principal, la montaña más alta de Emiratos y sede de la tirolesa más larga del mundo, el emirato invita a disfrutar de actividades al aire libre en un entorno organizado y familiar.

005-001-Ras Al Khaimah

Seguridad, clima y presupuesto flexible

Uno de los rasgos más valorados es su alto nivel de seguridad: se puede caminar sin preocupación, dejar pertenencias sin sobresalto y moverse con libertad incluso de noche. La oferta gastronómica incluye comidas típicas, mercados accesibles y propuestas internacionales. Los hoteles abarcan una amplia gama de precios, ideales para ajustar el viaje a cada familia.

El mejor momento para viajar es entre octubre y abril, cuando el clima es más agradable. Sin embargo, muchas actividades son techadas y climatizadas, lo que permite visitar el país en cualquier época. En términos de costos, el pasaje aéreo suele ser la variable más determinante.

Un destino versátil para disfrutar sin límites

Con infraestructura moderna, propuestas diversas y un ambiente ideal para familias, los Emiratos Árabes Unidos se consolidan como un destino sorprendente y versátil. Ya sea para quienes buscan aventura, cultura, descanso o parques temáticos, el país ofrece una combinación difícil de igualar.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Ezeiza hay vuelos diarios y directos a Dubai operados por Emirates. A Abu Dhabi, la conexión más habitual también es vía Dubai. Otra alternativa es Turkish Airlines, que ofrece salidas diarias vía Estambul.

Cuándo ir

La mejor época es entre octubre y abril, con temperaturas más agradables para recorrer, disfrutar de la playa y hacer actividades al aire libre. Durante el verano el calor es intenso, pero muchas atracciones son techadas y climatizadas. Para conocer más sobre viajes a los Emiratos Árabes hace click en el siguiente enlace.