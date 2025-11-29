Punta del Este: los argentinos vuelven a copar Uruguay con reservas récord

El tipo de cambio más favorable, la estabilidad del dólar y la recuperación de ingresos impulsan la demanda. El segmento premium ya está casi agotado.

Punta del Este se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos este verano.

La ciudad de Punta del Este vive una marea turística adelantada. A varios meses del inicio del verano 2026, inmobiliarias, operadores y autoridades uruguayas coinciden en que se perfila una temporada excepcional , con un ritmo de reservas que no se veía desde los mejores años previos a la pandemia. Los argentinos , una vez más, son protagonistas de este movimiento.

La mejora del tipo de cambio entre ambos países y un dólar más estable cambiaron la ecuación para quienes evalúan cruzar el Río de la Plata. Durante algunas temporadas, la relación de precios jugó en contra del balneario, pero ahora el destino volvió a ganar competitividad . A esto se suma una recuperación parcial de los ingresos medidos en dólares en Argentina , lo que, según análisis del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), tiene un impacto directo en la llegada de turistas al país vecino.

Ese nuevo escenario se refleja en las reservas: más tempranas, sostenidas y diversas , que abarcan desde estadías familiares hasta escapadas cortas. Las inmobiliarias destacan que el comportamiento de este año recuerda a los veranos “domésticos” previos a 2020, cuando la demanda argentina marcaba la agenda del mercado.

El movimiento se siente con más fuerza en el segmento premium . Las propiedades de alto nivel en La Barra, José Ignacio y Playa Brava , casas amplias, con piscina, vista al mar y servicios completos, ya están prácticamente tomadas para las fiestas y enero. En este segmento, los valores superan los USD 25.000 por quincena . Los departamentos céntricos cotizan entre USD 150 y USD 600 por noche según la ubicación y la cercanía a la playa.

Aunque aún queda disponibilidad en zonas menos tradicionales o más alejadas del centro, los operadores estiman que la ocupación total llegará a medida que avance la primavera. Incluso, algunas inmobiliarias señalan que este año se reactivó la consulta de grupos familiares que habían suspendido sus veranos en Uruguay durante las temporadas de mayor brecha cambiaria.

El optimismo también está presente en las proyecciones de la Cámara Uruguaya de Turismo. Su presidente, Fernando Tapia, remarcó que la evolución del tipo de cambio real y de los salarios medidos en dólares en Argentina mejoró desde fines del año pasado, dos indicadores que mantienen una relación directa con la llegada de visitantes. Argentina, que históricamente aporta el 65 % del turismo uruguayo, vuelve a mostrar un dinamismo que entusiasma al sector.

El panorama se completa con un repunte del mercado brasileño, que tras un inicio de año volátil logró estabilizar su flujo hacia Uruguay durante el segundo y tercer trimestre.

Un antes y un después en la costa esteña de Uruguay

La mejora en la conectividad aérea con las ciudades de Montevideo y Punta del Este refuerza estas expectativas. En este contexto, el sector confía en que el verano 2026 marque un nuevo récord de ocupación, incluso por encima de los niveles previos a la pandemia.

Con este escenario, los operadores hablan de una temporada que podría superar los niveles de ocupación históricos. Si el clima acompaña, todo indica que Punta del Este volverá a consolidarse como el gran imán del verano en el Cono Sur, con los argentinos como motor central de la actividad turística.

