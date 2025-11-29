La Capital | Turismo | Punta del Este

Punta del Este: los argentinos vuelven a copar Uruguay con reservas récord

El tipo de cambio más favorable, la estabilidad del dólar y la recuperación de ingresos impulsan la demanda. El segmento premium ya está casi agotado.

29 de noviembre 2025 · 09:37hs
Punta del Este se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos este verano.

Punta del Este se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos este verano.

La ciudad de Punta del Este vive una marea turística adelantada. A varios meses del inicio del verano 2026, inmobiliarias, operadores y autoridades uruguayas coinciden en que se perfila una temporada excepcional, con un ritmo de reservas que no se veía desde los mejores años previos a la pandemia. Los argentinos, una vez más, son protagonistas de este movimiento.

La mejora del tipo de cambio entre ambos países y un dólar más estable cambiaron la ecuación para quienes evalúan cruzar el Río de la Plata. Durante algunas temporadas, la relación de precios jugó en contra del balneario, pero ahora el destino volvió a ganar competitividad. A esto se suma una recuperación parcial de los ingresos medidos en dólares en Argentina, lo que, según análisis del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), tiene un impacto directo en la llegada de turistas al país vecino.

Ese nuevo escenario se refleja en las reservas: más tempranas, sostenidas y diversas, que abarcan desde estadías familiares hasta escapadas cortas. Las inmobiliarias destacan que el comportamiento de este año recuerda a los veranos “domésticos” previos a 2020, cuando la demanda argentina marcaba la agenda del mercado.

El movimiento se siente con más fuerza en el segmento premium. Las propiedades de alto nivel en La Barra, José Ignacio y Playa Brava, casas amplias, con piscina, vista al mar y servicios completos, ya están prácticamente tomadas para las fiestas y enero. En este segmento, los valores superan los USD 25.000 por quincena. Los departamentos céntricos cotizan entre USD 150 y USD 600 por noche según la ubicación y la cercanía a la playa.

modo-verano-cuanto-cuesta-irse-15-dias-a-punta-del-este-1480298.jpg

Aunque aún queda disponibilidad en zonas menos tradicionales o más alejadas del centro, los operadores estiman que la ocupación total llegará a medida que avance la primavera. Incluso, algunas inmobiliarias señalan que este año se reactivó la consulta de grupos familiares que habían suspendido sus veranos en Uruguay durante las temporadas de mayor brecha cambiaria.

>> Leer más: Uruguay, la gran alternativa del verano: conectividad, precios y novedades para turistas argentinos

El optimismo también está presente en las proyecciones de la Cámara Uruguaya de Turismo. Su presidente, Fernando Tapia, remarcó que la evolución del tipo de cambio real y de los salarios medidos en dólares en Argentina mejoró desde fines del año pasado, dos indicadores que mantienen una relación directa con la llegada de visitantes. Argentina, que históricamente aporta el 65 % del turismo uruguayo, vuelve a mostrar un dinamismo que entusiasma al sector.

El panorama se completa con un repunte del mercado brasileño, que tras un inicio de año volátil logró estabilizar su flujo hacia Uruguay durante el segundo y tercer trimestre.

Un antes y un después en la costa esteña de Uruguay

La mejora en la conectividad aérea con las ciudades de Montevideo y Punta del Este refuerza estas expectativas. En este contexto, el sector confía en que el verano 2026 marque un nuevo récord de ocupación, incluso por encima de los niveles previos a la pandemia.

Con este escenario, los operadores hablan de una temporada que podría superar los niveles de ocupación históricos. Si el clima acompaña, todo indica que Punta del Este volverá a consolidarse como el gran imán del verano en el Cono Sur, con los argentinos como motor central de la actividad turística.

Para conocer más sobre paquetes turísticos y opciones para viajar a Punta del Este o a otras ciudades de Uruguay, hacé click en el siguiente enlace.

Noticias relacionadas
La agencia Selfie Travel destaca por la confianza que genera con los pasajeros en cada viaje.

Selfie Travel: la agencia que brinda experiencias personalizadas que marcan la diferencia

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta cómo cambiaron las tendencias de viaje a lo largo de los años.

Cómo cambiaron las tendencias, los destinos y la forma de viajar

Un paraíso de aguas turquesas y lujo sereno, donde Riu Atoll y Riu Palace Maldivas combinan naturaleza, confort pensadas para desconectar por completo.

Dormir sobre el mar: un sueño posible en Maldivas

La mezcla de historia, creatividad y vida callejera de Buenos Aires conquistó el primer lugar del ranking internacional.

Buenos Aires, elegida la ciudad turística más atractiva del mundo en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Lo último

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Ovación
Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron