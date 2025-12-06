Franco Colapinto tuvo una mala clasificación en Abu Dabi y largará último

Apenas pudo hacer un registro Franco Colapinto, que lo dejó en el fondo y lejos del penúltimo, que fue su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Pole de Verstappen.

Franco Colapinto en la noche de Abu Dabi, donde clasificó este sábado.

Franco Colapinto largará último en la última carrera del año de la Fórmula 1 desde las 10 de este domingo. Su compañero de Alpine , Pierre Gasly , lo hará en el 19º cajón en Abu Dabi . Una mala clasificación, sin dudas, del argentino. Max Verstappen la pole, con Lando Norris y Oscar Piastri detrás.

Colapinto tuvo acaso la peor clasificación del año en el cierre del año. Le anularon los dos primeros intentos, que de todas maneras no eran buenos y el último no lo sacó del último lugar.

Lo peor fue que finalizó a 422 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que finalizó penúltimo. En la FP3 ya se había visto algo de eso, cuando quedó a 429 milésimas del francés,

Colapinto quedó a casi medio segundo exactos de pasar a la Q2 , una eternidad. Aunque su tiempo, 1m 23,890s, fue el mejor personal del fin de semana, fue insuficiente para al menos dar pelea por pasar el corte.

La Q2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997316725466095803&partner=&hide_thread=false Q2 CLASSIFICATION



Russell takes top spot closely followed by Verstappen and Norris. Piastri is P8 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/TcLDfBgb7w — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La Q1 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997311256815075802&partner=&hide_thread=false Q1 CLASSIFICATION



Piastri P1

Verstappen P2

Norris P6#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f7WtUgIrfi — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

En el primer intento, Gasly hizo 1m 24,729s sorpreniendo al salir con gomas medias y Colapinto 1m 24,468s con blandas, pero al argentino le quitaron el tiempo por excederse de los límites de pista en la curva 1. A boxes, por gomas nuevas.

Bearman se ponía con 1m 23,247s en el primer lugar, aunque Russell se lo bajaba por 7 milésimas. Gasly marcaba 1m 23,522s en el segundo intento ya con blandas, pero se lo quitaron por excederse en la curva 1 igual que el argentino.

Colapinto hacía 1m 23,947s pero de nuevo se lo quitaron por esa curva. Dos intentos fallidos.

Antes del último intento, Ocon, Albon, Leclerc y los Alpine estaban afuera. El resto estaba encerrado en 4 décimas.

De nuevo gomas nuevas para el último intento, en el que pudo marcar pero fue el peor de todos y lejos del penúltimo, que fue su compañero Gasly.

Además, Alex Albon y Lewis Hamilton volvieron a mostrar su mal momento quedando afuera, al igual que Nico Hulkenberg.

La FP3 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997269617581212020&partner=&hide_thread=false FP3 CLASSIFICATION Just 0.373 seconds separate the top 10 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q0lm17LdkT — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La FP2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996944416775286807&partner=&hide_thread=false FP2 CLASSIFICATION



Lando Norris tops the final Friday practice session of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UvtJDjR645 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

La FP1 de Abu Dabi