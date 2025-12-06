La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación en Abu Dabi y largará último

Apenas pudo hacer un registro Franco Colapinto, que lo dejó en el fondo y lejos del penúltimo, que fue su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Pole de Verstappen.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de diciembre 2025 · 11:25hs
Franco Colapinto en la noche de Abu Dabi

Franco Colapinto en la noche de Abu Dabi, donde clasificó este sábado.

Franco Colapinto largará último en la última carrera del año de la Fórmula 1 desde las 10 de este domingo. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, lo hará en el 19º cajón en Abu Dabi. Una mala clasificación, sin dudas, del argentino. Max Verstappen la pole, con Lando Norris y Oscar Piastri detrás.

Colapinto tuvo acaso la peor clasificación del año en el cierre del año. Le anularon los dos primeros intentos, que de todas maneras no eran buenos y el último no lo sacó del último lugar.

Lo peor fue que finalizó a 422 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que finalizó penúltimo. En la FP3 ya se había visto algo de eso, cuando quedó a 429 milésimas del francés,

Colapinto quedó a casi medio segundo exactos de pasar a la Q2, una eternidad. Aunque su tiempo, 1m 23,890s, fue el mejor personal del fin de semana, fue insuficiente para al menos dar pelea por pasar el corte.

La Q2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997316725466095803&partner=&hide_thread=false

La Q1 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997311256815075802&partner=&hide_thread=false

En el primer intento, Gasly hizo 1m 24,729s sorpreniendo al salir con gomas medias y Colapinto 1m 24,468s con blandas, pero al argentino le quitaron el tiempo por excederse de los límites de pista en la curva 1. A boxes, por gomas nuevas.

Bearman se ponía con 1m 23,247s en el primer lugar, aunque Russell se lo bajaba por 7 milésimas. Gasly marcaba 1m 23,522s en el segundo intento ya con blandas, pero se lo quitaron por excederse en la curva 1 igual que el argentino.

Colapinto hacía 1m 23,947s pero de nuevo se lo quitaron por esa curva. Dos intentos fallidos.

Antes del último intento, Ocon, Albon, Leclerc y los Alpine estaban afuera. El resto estaba encerrado en 4 décimas.

De nuevo gomas nuevas para el último intento, en el que pudo marcar pero fue el peor de todos y lejos del penúltimo, que fue su compañero Gasly.

Además, Alex Albon y Lewis Hamilton volvieron a mostrar su mal momento quedando afuera, al igual que Nico Hulkenberg.

La FP3 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997269617581212020&partner=&hide_thread=false

La FP2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996944416775286807&partner=&hide_thread=false

La FP1 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996898072669081740&partner=&hide_thread=false

