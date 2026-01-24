Tres ciudades, un Mundial y la identidad de México en escena
Tres ciudades, un Mundial y la identidad de México en escena

La Ciudad de México será el gran epicentro del torneo, acompañada por Guadalajara y Monterrey, en una Copa del Mundo que invita a recorrer sus rincones

24 de enero 2026 · 10:43hs

México es un país que se vive con intensidad. Su identidad está marcada por una historia milenaria, una cultura vibrante y una diversidad geográfica que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Playas caribeñas, desiertos, selvas, volcanes y grandes ciudades conviven en un mismo territorio, donde las tradiciones ancestrales dialogan de manera natural con una vida urbana moderna y dinámica, creando un destino que ofrece experiencias profundas y auténticas en cada región.

Viajar por México es recorrer sabores, colores y sonidos únicos. Su gastronomía, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, es apenas una de las tantas expresiones de una cultura que se manifiesta en la música, la arquitectura, las fiestas populares y el trato cercano de su gente. A esto se suma una infraestructura turística sólida y una larga tradición como anfitrión de grandes eventos internacionales.

Ciudad de México sorprende todo el tiempo. En un mismo día se puede visitar una zona arqueológica, almorzar en un mercado tradicional y terminar la noche en un bar moderno. Durante el Mundial, esa mezcla de historia y energía futbolera se va a sentir más fuerte que nunca”, aseguró Fernando L., un viajero frecuente que conoce muy bien la capital mexicana.

Un Mundial con peso histórico

En 2026, México volverá a ocupar un lugar central en el mapa del fútbol mundial al ser uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la Fifa, junto a Estados Unidos y Canadá. Será un hecho histórico: el país se convertirá en el primero en organizar tres Mundiales, luego de las ediciones de 1970 y 1986. Más allá del impacto deportivo, el torneo funcionará como una vidriera global para mostrar su diversidad cultural y su capacidad organizativa.

México

Los partidos se disputarán en tres ciudades emblemáticas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada una representa una región distinta, con identidad propia, historia y una propuesta turística que va mucho más allá del fútbol.

Ciudad de México, corazón del Mundial

La Ciudad de México será uno de los grandes epicentros del torneo. Considerada una de las capitales más grandes y dinámicas del planeta, es el corazón político, cultural y económico del país. En sus calles conviven vestigios prehispánicos, imponentes construcciones coloniales y una escena contemporánea en constante movimiento. Museos de nivel internacional, barrios históricos como Coyoacán o San Ángel y una oferta gastronómica de primer nivel convierten a la capital en un destino inagotable.

Durante la Copa del Mundo, la ciudad será protagonista con partidos en el mítico Estadio Azteca, un ícono del fútbol mundial. Será el primer estadio en la historia en albergar encuentros de tres Mundiales, escenario de finales memorables y momentos legendarios, sobre todo para los argentinos. Quién se podría olvidar de la icónica “mano de Dios” en el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. O de uno de los mejores goles en la historia de los mundiales en la apilada de Diego contra los mismos rivales. Tampoco de la final ganada por el equipo de Diego y Bilardo a los alemanes.

>> Leer más: México: más que un destino, una experiencia de vida

De cara a 2026, el Azteca está siendo renovado para ofrecer mayor confort y tecnología, manteniendo intacta la mística que lo convirtió en un templo del deporte.

Guadalajara, tradición y modernidad

En el occidente del país, Guadalajara representa como pocas ciudades la esencia cultural mexicana. Cuna del mariachi y del tequila, combina tradiciones profundamente arraigadas con una vida urbana joven, creativa y en crecimiento. Su centro histórico, sus mercados y su agenda cultural la posicionan como uno de los destinos más atractivos del país.

Los partidos del Mundial se jugarán en el Estadio Akron, un escenario moderno con capacidad para 43 mil espectadores, que será uno de los estadios clave del torneo. Para los visitantes, Guadalajara ofrece una experiencia que mezcla fútbol, cultura y hospitalidad.

Monterrey, la cara contemporánea del norte

Monterrey aportará al Mundial una mirada distinta. Moderna, industrial y rodeada de montañas que conforman un paisaje imponente, es una de las ciudades con mayor desarrollo económico del país. En los últimos años también se consolidó como un destino urbano con creciente oferta cultural, gastronómica y de actividades al aire libre.

005-Monterrey, Nuevo León, Mexico copia

El Estadio BBVA, uno de los más modernos de América Latina, será la sede mundialista. Su arquitectura vanguardista y su integración con el entorno natural lo convierten en un escenario único. Monterrey se presenta como una ciudad preparada para eventos internacionales, con servicios de alto nivel y una fuerte identidad regional.

Una vidriera global

El Mundial será para México mucho más que fútbol. Representa una oportunidad para reafirmarse como destino turístico global, con ciudades vibrantes, estadios emblemáticos y una cultura que se respira en cada rincón, dentro y fuera de la cancha.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires hay muchas opciones para llegar a Ciudad de México. Aeroméxico tiene vuelos directos, con varias frecuencias semanales. También se puede arribar con Copa, Latam o Avianca haciendo conexiones.

Para Guadalajara y Monterrey, la vía más directa es por Aeroméxico a Ciudad de México y desde ahí hay varias conexiones diarias a esos destinos.

México final

Cuándo viajar

El Mundial de 2026 se disputará entre junio y julio, una época ideal para visitar México. Si bien es temporada de lluvias en algunas regiones, las precipitaciones suelen ser breves y no impiden recorrer las ciudades. Las temperaturas son templadas y agradables en zonas como Ciudad de México, ideales para combinar fútbol con paseos urbanos, excursiones culturales y propuestas gastronómicas.

Tips de viajes

  • Moverse con tiempo: durante el Mundial, la demanda de vuelos internos y alojamiento será alta. Conviene reservar traslados y hoteles con anticipación.
  • Altura de Ciudad de México: la capital se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar; se recomienda tomarse el primer día con calma.
  • Gastronomía local: probar la comida callejera en puestos recomendados es parte esencial de la experiencia.
  • Transporte urbano: las tres ciudades sede cuentan con opciones de transporte público y servicios de movilidad eficientes.
