Novo Turismo abrió su sede en Argentina y se consolida como puerta al mundo

La agencia celebró su llegada a Rosario con un evento exclusivo en La Fluvial, donde presentó su propuesta diferencial.

20 de diciembre 2025 · 09:25hs
La agencia Novo Turismo presentó su propuesta de atención personalizada y alianzas estratégicas con operadores internacionales.

La agencia Novo Turismo presentó su propuesta de atención personalizada y alianzas estratégicas con operadores internacionales.

Con una gran convocatoria de colegas, aliados comerciales, clientes y amigos, Novo Turismo inauguró su sede en Argentina en un evento realizado en el Salón Muelle del complejo La Fluvial.

Bajo el concepto “Desde Rosario, una puerta al mundo”, la agencia dio a conocer su propuesta diferencial: ofrecer experiencias de viaje personalizadas, con el respaldo de alianzas estratégicas con los principales operadores y prestadores turísticos del mundo.

La noche comenzó con una recepción a orillas del río Paraná, ambientada con música en vivo y una cuidada propuesta gastronómica. Estuvieron presentes el socio fundador Agustín Briano Novo e Iván Celis, socio en Argentina, junto a amigos y compañeros de muchos viajes, hoy parte de este proyecto que busca acompañar a los viajeros argentinos.

Novo Turismo Argentina ofrece atención integral para viajes nacionales e internacionales, apoyada en más de 25 años de experiencia en el rubro. Desde Europa y Estados Unidos hasta el Caribe y Asia, la agencia promete ser el punto de partida ideal para quienes buscan descubrir los rincones más increíbles del mundo.

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

De San Lorenzo a la televisión nacional: la historia de la cantante que brilló enBienvenidos a Ganar

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

