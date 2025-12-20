Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una semana en enero en la Costa Atlántica

Desde Mar del Plata hasta Cariló, los precios de alquileres y hoteles para una familia tipo muestran la amplia variedad de opciones que ofrece la costa argentina.

El verano en la costa argentina ofrece alojamientos que van de alternativas económicas a propuestas de lujo.

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, miles de familias ya comenzaron a buscar alojamiento para enero en la Costa Atlántica , en ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló y el Partido de la Costa .

Según los valores relevados, los precios varían considerablemente entre localidades, con opciones que van desde alquileres accesibles hasta alternativas de lujo casi inalcanzables.

La ciudad más importante de la costa ofrece una amplia variedad de alojamientos. Para una familia tipo, matrimonio con dos hijos, se puede alquilar una semana en la primera quincena de enero por poco menos de un millón de pesos en un hotel, entre los precios más económicos.

Villa Gesell sigue siendo una de las alternativas más elegidas por su combinación de precio, servicios y ambiente familiar .

Departamentos de lujo: con todas las comodidades, pueden llegar a costar entre 5.000 y 14.000 dólares la semana.

Casas o departamentos: por aplicaciones o inmobiliarias, los alquileres accesibles para cuatro personas rondan los 400 mil pesos .

Hoteles 5 estrellas: tarifas entre 5 y 7 millones de pesos la semana, según comodidades y ubicación.

Mar del Plata tracciona turistas como la principal ciudad de la costa para veranear.

008-001-gesell Villa Gesell se posiciona como un destino turístico accesible y atractivo para las familias.

Casas y departamentos: desde $700.000 por semana .

Hosterías para cuatro personas: opciones por poco menos de $1.000.000, una alternativa intermedia entre alquiler tradicional y hotel.

La oferta permite ajustar los costos según ubicación y comodidades, aunque se espera mayor demanda durante la primera quincena de enero.

Pinamar: alquileres desde $1.500.000

Pinamar continúa entre los destinos más caros de la costa.

pinamar.jpg Pinamar sigue siendo una de las principales ciudades para pasar el verano en Argentina.

Casas y departamentos: desde $1.500.000 la semana para una familia de cuatro.

La demanda temprana y la presencia de alojamientos más sofisticados elevan los valores, especialmente en zonas como Pinamar Norte y el centro.

Cariló y hoteles de alta gama: hasta $5.700.000

Para quienes buscan mayor confort, Cariló y los hoteles premium de Pinamar encabezan la lista de precios:

Hoteles 4 y 5 estrellas: tarifas que alcanzan los $5.700.000 por semana para cuatro personas, con servicios como spa, piscina climatizada, desayuno completo y acceso directo a la playa.

Partido de La Costa: valores similares a Villa Gesell

Localidades como San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita o Costa del Este presentan precios en línea con los de Villa Gesell.

Casas y departamentos: desde $700.000 por semana.

El Partido de La Costa mantiene su perfil familiar y económico, con amplia disponibilidad y opciones para todos los presupuestos, desde alojamientos sencillos hasta propuestas de mayor categoría.