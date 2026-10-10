Los Cabos: una playa para cada forma de viajar

Entre el Pacífico y el Mar de Cortés, este destino cambia de paisaje: caletas de aguas tranquilas, sitios para explorar y costas elegidas por los surfistas

En el extremo sur de la península de Baja California , el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran frente a una costa que cambia de carácter casi a cada paso. En Los Cabos , el mar puede ser una invitación a nadar, un territorio para explorar con máscara y snorkel, olas para surfistas o simplemente el escenario perfecto para sentarse en la arena cuando empieza a caer el sol.

Esa variedad es uno de los grandes atractivos de este lugar. Hay caletas protegidas donde el agua permanece serena y transparente, playas abiertas al Pacífico donde las olas marcan el ritmo y rincones en los que basta caminar unos metros para pasar de la tranquilidad a la aventura.

Tiene 254 kilómetros de extensión y es la playa más larga del mundo

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En Los Cabos, inclinarse por una playa también es elegir cómo pasar el día.

Una costa para elegir el ritmo

Las playas no se parecen necesariamente entre sí. Algunas están resguardadas por formaciones rocosas que contienen el oleaje; otras se abren hacia el horizonte y parecen hechas para quienes buscan viento y olas.

Más del 43 % de las playas de Los Cabos son aptas para nadar, aunque las condiciones pueden variar considerablemente de una costa a otra. Por eso, conocer sus diferentes perfiles forma parte del viaje: para algunos, la mejor elección será una caleta de aguas calmas; para otros, una playa donde el surf sea protagonista.

Entre las alternativas más tranquilas aparece Santa María, una caleta natural protegida por dos grandes rocas de granito. La formación funciona como una barrera frente al viento y el oleaje y hace de este lugar uno de los preferidos para nadar y practicar snorkel.

La sorpresa está debajo de la superficie. Sus aguas poco profundas forman parte de un santuario marino protegido y permiten descubrir, con una simple máscara, cientos de especies de peces tropicales. Lo que desde la arena parece una playa serena se transforma, apenas unos metros mar adentro, en un pequeño mundo submarino.

Un destino que avanza hacia la sustentabilidad

Playa Chileno ofrece una experiencia similar, aunque con una particularidad: además de sus aguas tranquilas y azules, es uno de los ejemplos más visibles del compromiso de Los Cabos para avanzar hacia un turismo responsable.

Chileno cuenta con certificación Blue Flag y, además, con el reconocimiento Playa Platino, dos distintivos independientes que reconocen distintos estándares y buenas prácticas relacionados con la calidad, el manejo y la conservación de las playas.

El dato adquiere otra dimensión cuando se mira el conjunto del destino: Los Cabos cuenta con 25 playas certificadas con Blue Flag, posicionándose entre los destinos con mayor número de estos reconocimientos en América Latina. Para obtener esta distinción deben cumplirse estrictos criterios relacionados con la calidad del agua, la gestión ambiental, la educación, la seguridad y los servicios.

Así, detrás de la imagen de arena clara y agua turquesa aparece otra historia, menos visible pero cada vez más relevante para quienes viajan: la búsqueda de un equilibrio entre disfrutar de la costa y preservar el entorno que la hace especial.

Palmilla, entre arena y biodiversidad

En Playa Palmilla el escenario vuelve a cambiar. Rodeada por caletas protegidas, es un lugar para caminar por la arena, descansar frente al Mar de Cortés o acercarse a la riqueza marina de la región.

Es también una de esas playas donde no hace falta cargar el día de actividades. Se puede llegar, extender la toalla y dejar pasar las horas. Pero basta ponerse una máscara y mirar hacia el agua para descubrir que el paisaje submarino continúa debajo de la superficie.

Esa es una de las particularidades de Los Cabos: muchas de sus experiencias no terminan en la orilla.

Cuando las olas son protagonistas

Hacia las costas abiertas al Pacífico, el mar adquiere otra personalidad. Acapulquito, Cerritos, Costa Azul, Destiladeras, El Tule, La Fortuna, Monumentos y San Pedrito son algunas de las playas elegidas por quienes llegan en busca de buenas olas.

Aquí la relación con el océano cambia. Ya no se trata de encontrar una superficie calma, sino de leer el movimiento del agua, esperar el momento adecuado y dejarse llevar por la ola.

Incluso para quienes no practican surf, el espectáculo merece una pausa. Desde la orilla se puede observar cómo los surfistas esperan mar adentro y calculan el instante preciso para entrar en acción.

Mientras unos miran las olas, otros prefieren descubrir qué ocurre debajo de ellas. Snorkel, kayak y buceo completan una propuesta que convierte al litoral en un enorme espacio de exploración.

Un mar también para pescar

La relación de Los Cabos con el océano tiene además una dimensión ligada a la pesca deportiva. Las aguas del Mar de Cortés son hábitat de especies como marlín, atún y dorado, y buena parte de las playas permite incluso pescar desde la costa.

Es una escena diferente a la del viajero que busca únicamente una playa paradisíaca. Mientras algunos exploran los fondos marinos con una máscara, otros esperan pacientemente desde la orilla o se embarcan en busca de una captura.

En todos los casos, el mar deja de ser simplemente un paisaje y se convierte en parte de la experiencia.

El último momento del día

Después de una jornada de agua, arena y sol, llega otro de los grandes momentos de Los Cabos: cuando la luz empieza a cambiar.

Las playas adquieren entonces una tonalidad diferente y el paisaje parece bajar el ritmo. Caminar descalzo por la arena, sentarse frente al horizonte o contemplar cómo el día termina sobre la costa puede ser suficiente. También existe la posibilidad de salir en barco y ver el atardecer desde el agua.

Quizás el atractivo de Los Cabos no esté en encontrar una única playa perfecta, sino en descubrir que hay muchas maneras de vivir la costa.

Una mañana puede comenzar nadando en Santa María, continuar con snorkel en Chileno y terminar con una caminata por Palmilla. Otro viajero puede elegir las olas del Pacífico; alguien más, una jornada de pesca. Y también está quien simplemente busca un lugar tranquilo donde extender una toalla y dejar que el paisaje haga el resto.

Entre el Pacífico y el Mar de Cortés, Los Cabos propone elegir el propio ritmo. Y descubrir que, en una costa donde cada playa tiene una personalidad diferente, el viaje también puede cambiar de forma varias veces en un mismo día.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario no hay vuelos directos a Los Cabos. La opción más conveniente es volar con Copa Airlines, que realiza una escala en Ciudad de Panamá. El viaje tiene una duración de poco más de 12 horas. La aerolínea opera diez frecuencias semanales entre Rosario y Panamá, desde donde ofrece múltiples conexiones a destinos mexicanos, incluyendo Los Cabos.

Cuándo ir

El mejor momento para visitar Los Cabos es entre octubre y junio, cuando el clima es más agradable, con temperaturas cálidas pero moderadas y muy baja humedad. Durante este período, especialmente de diciembre a abril, es posible disfrutar del avistamiento de ballenas, que atrae a miles de visitantes.

Tips para viajeros

Reservar con anticipación: especialmente si se planea visitar durante la temporada alta o en fechas especiales como el invierno y la primavera.

Probar la gastronomía local: no perderse los tacos de pescado y los mariscos frescos en restaurantes de la costa.

Explorar más allá de las playas: contratar tours en 4x4 para explorar el desierto y sus paisajes únicos, o aventurarse en una ruta de senderismo hacia las cascadas de la Sierra de la Laguna.

Protegerse del sol: llevar protector solar, sombrero y ropa ligera, ya que el sol puede ser intenso durante el día.