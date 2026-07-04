La aviación comercial consolida un año récord en un mercado cambiante

Más de 21 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos argentinos durante los primeros cinco meses del año. En paralelo, los viajes internacionales cayeron

La actividad aerocomercial argentina sigue creciendo y consolida un año récord, aunque las estadísticas del turismo internacional muestran una dinámica diferente en los viajes al exterior. Entre enero y mayo, más de 21,4 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos del país, el mayor registro para ese período desde que existen estadísticas oficiales , de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La cifra representa un incremento del 3% respecto del mismo período de 2025 y estuvo acompañada por 167.136 movimientos aéreos, entre despegues y aterrizajes, un 1% más que el año anterior . El crecimiento confirma una tendencia que comenzó a consolidarse en los últimos dos años y que hoy se refleja en una mayor oferta de vuelos, nuevas rutas y más conexiones tanto dentro del país como con el exterior.

Uno de los cambios más significativos es el fortalecimiento de la conectividad desde las provincias . Durante mayo, más de 186.000 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior, sin pasar por Buenos Aires . La incorporación de nuevas rutas internacionales y el aumento de frecuencias permitieron ampliar las opciones disponibles y consolidar un esquema de conexiones más federal.

La expansión de la actividad también quedó reflejada en la incorporación de nuevos operadores y en el crecimiento de las frecuencias internacionales, factores que contribuyeron a incrementar la oferta y acompañar una demanda que continúa en niveles históricos.

Menos argentinos viajando al exterior

Ese escenario, sin embargo, no implica que haya aumentado la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. La Encuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, mostró que durante mayo salieron del país 1.122.100 personas, un 14,6% menos que en el mismo mes del año pasado.

En sentido inverso, el ingreso de visitantes internacionales alcanzó las 675.100 personas, un 17,8% más que en mayo de 2025. Aun así, ese incremento no fue suficiente para revertir el saldo negativo del intercambio turístico, ya que durante el quinto mes del año la diferencia entre quienes salieron y quienes ingresaron al país volvió a ubicarse por encima de las 446.000 personas.

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Así, mientras la actividad aerocomercial continúa batiendo récords de pasajeros y operaciones, el turismo internacional empieza a mostrar una desaceleración en la salida de argentinos al exterior y una recuperación gradual del turismo receptivo, dos tendencias que conviven dentro de un mismo escenario de expansión del transporte aéreo.

Dos estadísticas distintas que explican un mismo escenario

Los datos de la ANAC y del INDEC no miden lo mismo, por eso pueden mostrar resultados diferentes sin que exista una contradicción.

La ANAC contabiliza todos los pasajeros que utilizan los aeropuertos argentinos, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, e incluye llegadas y partidas de argentinos y extranjeros.

En cambio, la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC releva exclusivamente los movimientos turísticos entre Argentina y el exterior, además de considerar los cruces por vía terrestre, aérea y fluvial.

Por eso es posible que la actividad aerocomercial marque niveles récord al mismo tiempo que disminuye la cantidad de argentinos que viajan al exterior en un mes determinado. El crecimiento de los vuelos internos, el aumento de visitantes extranjeros y la expansión de la conectividad ayudan a explicar esa diferencia.