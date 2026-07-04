La Capital | Turismo | aviación

La aviación comercial consolida un año récord en un mercado cambiante

Más de 21 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos argentinos durante los primeros cinco meses del año. En paralelo, los viajes internacionales cayeron

4 de julio 2026 · 09:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más de 21

Más de 21,4 millones de pasajeros usaron aeropuertos argentinos entre enero y mayo, récord histórico.

La actividad aerocomercial argentina sigue creciendo y consolida un año récord, aunque las estadísticas del turismo internacional muestran una dinámica diferente en los viajes al exterior. Entre enero y mayo, más de 21,4 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos del país, el mayor registro para ese período desde que existen estadísticas oficiales, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La cifra representa un incremento del 3% respecto del mismo período de 2025 y estuvo acompañada por 167.136 movimientos aéreos, entre despegues y aterrizajes, un 1% más que el año anterior. El crecimiento confirma una tendencia que comenzó a consolidarse en los últimos dos años y que hoy se refleja en una mayor oferta de vuelos, nuevas rutas y más conexiones tanto dentro del país como con el exterior.

Uno de los cambios más significativos es el fortalecimiento de la conectividad desde las provincias. Durante mayo, más de 186.000 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior, sin pasar por Buenos Aires. La incorporación de nuevas rutas internacionales y el aumento de frecuencias permitieron ampliar las opciones disponibles y consolidar un esquema de conexiones más federal.

La expansión de la actividad también quedó reflejada en la incorporación de nuevos operadores y en el crecimiento de las frecuencias internacionales, factores que contribuyeron a incrementar la oferta y acompañar una demanda que continúa en niveles históricos.

Menos argentinos viajando al exterior

Ese escenario, sin embargo, no implica que haya aumentado la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. La Encuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, mostró que durante mayo salieron del país 1.122.100 personas, un 14,6% menos que en el mismo mes del año pasado.

En sentido inverso, el ingreso de visitantes internacionales alcanzó las 675.100 personas, un 17,8% más que en mayo de 2025. Aun así, ese incremento no fue suficiente para revertir el saldo negativo del intercambio turístico, ya que durante el quinto mes del año la diferencia entre quienes salieron y quienes ingresaron al país volvió a ubicarse por encima de las 446.000 personas.

>> Leer más: Vacaciones de invierno 2026: escapadas en familia para disfrutar en todo el país

Así, mientras la actividad aerocomercial continúa batiendo récords de pasajeros y operaciones, el turismo internacional empieza a mostrar una desaceleración en la salida de argentinos al exterior y una recuperación gradual del turismo receptivo, dos tendencias que conviven dentro de un mismo escenario de expansión del transporte aéreo.

Dos estadísticas distintas que explican un mismo escenario

Los datos de la ANAC y del INDEC no miden lo mismo, por eso pueden mostrar resultados diferentes sin que exista una contradicción.

La ANAC contabiliza todos los pasajeros que utilizan los aeropuertos argentinos, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, e incluye llegadas y partidas de argentinos y extranjeros.

En cambio, la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC releva exclusivamente los movimientos turísticos entre Argentina y el exterior, además de considerar los cruces por vía terrestre, aérea y fluvial.

Por eso es posible que la actividad aerocomercial marque niveles récord al mismo tiempo que disminuye la cantidad de argentinos que viajan al exterior en un mes determinado. El crecimiento de los vuelos internos, el aumento de visitantes extranjeros y la expansión de la conectividad ayudan a explicar esa diferencia.

Noticias relacionadas
Nuevas conexiones aéreas fortalecen la conectividad entre Italia, Grecia y otros destinos del Mediterráneo durante el verano europeo.

Más conectividad para descubrir el Mediterráneo desde Europa

El primer vuelod e Arajet desde Rosario a Punta Cana partió de madrugada.

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe

Para grandes y chicos, el Paradisus de Punta Cana ofrece una mezcla de relax y diversión durante todo el día.

La "fórmula Meliá" de Punta Cana: hospitalidad y atención personalizada para conquistar al turismo argentino

Selección de destinos familiares para disfrutar paisajes, naturaleza y actividades durante el receso invernal.

Vacaciones de invierno 2026: escapadas en familia para disfrutar en todo el país

Ver comentarios

Las más leídas

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La caída del clan Muñoz tras el asesinato del policía federal se suma a una larga lista de bandas que fueron reemplazadas tras quedar expuestas por la violencia

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Por Martín Stoianovich
Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros
La Ciudad

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora
La Ciudad

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

Cuándo juega la selección argentina los octavos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Cuándo juega la selección argentina los octavos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Ovación
Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Jorge Broun en persona: el último gesto del arquero antes de su despedida de Central

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026 y llegó a los octavos de final

Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026 y llegó a los octavos de final

Policiales
Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Por Martín Stoianovich
Policiales

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

Santa Fe: imputan a seis policías por la muerte de un preso en una comisaría

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

La Ciudad
Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece una experiencia para toda la familia

Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece una experiencia para toda la familia

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno
La Ciudad

El Aeropuerto suma más vuelos a destinos clave en vacaciones de invierno

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Salud

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación
La región

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando
La Región

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 
La región

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país
La Ciudad

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Ante un Niño que traerá tormentas intensas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables
La Ciudad

Ante un Niño que traerá tormentas intensas, en Rosario ya se trabaja en doce barrios vulnerables

Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó
Información General

Olvidó una mochila con $90 millones al costado de una ruta en La Pampa y los recuperó

Llegó el alfajor Havanna de Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino
Información general

Llegó el alfajor Havanna de Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: El vecino es perjudicado dos veces
La Ciudad

Javkin rechazó el tope al subsidio del boleto: "El vecino es perjudicado dos veces"