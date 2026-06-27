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Vacaciones de invierno 2026: escapadas en familia para disfrutar en todo el país

Desde el sur hasta el litoral y Buenos Aires, una selección de propuestas que invitan a viajar durante el receso invernal y descubrir paisajes del país

27 de junio 2026 · 09:00hs
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Selección de destinos familiares para disfrutar paisajes

Selección de destinos familiares para disfrutar paisajes, naturaleza y actividades durante el receso invernal.

Las vacaciones de invierno vuelven a ubicarse entre los momentos más esperados del calendario turístico argentino. Con miles de familias planificando escapadas, viajes cortos o estadías más extensas durante el receso escolar, julio ofrece una oportunidad ideal para descubrir destinos que combinan naturaleza, entretenimiento, descanso y actividades para todas las edades. Desde la nieve de Tierra del Fuego hasta la selva misionera, pasando por escapadas cercanas a Buenos Aires y propuestas urbanas en la capital del país, la temporada presenta alternativas muy diversas para disfrutar del invierno.

En ese contexto, algunos hoteles preparan propuestas especialmente pensadas para quienes buscan aprovechar al máximo estos días de descanso, ya sea en contacto con la naturaleza, explorando nuevos paisajes o disfrutando de las múltiples actividades que ofrece cada destino.

Howard Johnson Chascomús: una escapada junto a la laguna

No siempre es necesario recorrer grandes distancias para disfrutar de unos días diferentes. A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús se consolida como una de las escapadas favoritas para quienes buscan naturaleza y descanso durante el invierno.

Frente a la laguna, Howard Johnson Chascomús propone una experiencia donde el paisaje ocupa un lugar central. El contacto con el entorno, la tranquilidad característica de la ciudad y la posibilidad de realizar actividades al aire libre convierten al hotel en una opción ideal para familias que desean combinar comodidad y tiempo compartido en un ambiente relajado.

Más info y reservas:

www.hjchascomus.com.ar

• Mail: [email protected]

• Ubicación: Lobería 738, Chascomús, Provincia de Buenos Aires

• Instagram: @hjchascomus

Teléfono: 2241 687563

Hotel del Glaciar: invierno en el corazón del Fin del Mundo

Ushuaia se transforma cada invierno en uno de los destinos más atractivos del país para quienes desean vivir de cerca la temporada de nieve. Rodeado de montañas y bosques fueguinos, Hotel del Glaciar ofrece una ubicación privilegiada dentro de la Reserva Natural El Martial, uno de los sectores más pintorescos de la ciudad.

El Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece hermosos paisajes para disfrutar en una viaje al sur.

El Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece hermosos paisajes para disfrutar en una viaje al sur.

Su cercanía al Cerro Martial permite acceder con facilidad a distintas actividades invernales y excursiones vinculadas a la nieve, mientras que el entorno natural aporta un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad y los paisajes característicos del sur argentino. La combinación entre naturaleza, comodidad y ubicación estratégica lo convierte en una alternativa especialmente atractiva para familias que buscan descubrir Ushuaia durante una de sus épocas más emblemáticas.

Más info y reservas:

www.hoteldelglaciar.com

• Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia, Tierra del Fuego

• Mail: [email protected]

• Instagram: @hoteldelglaciar

• Tel: 0800 266 0588

Iguazú Grand: una experiencia diferente en la selva misionera

Mientras gran parte del país atraviesa las temperaturas más bajas del año, Puerto Iguazú ofrece un escenario completamente distinto. La selva, el clima agradable y la cercanía con las Cataratas del Iguazú convierten al destino en una de las alternativas más atractivas para las vacaciones de invierno.

En ese marco, Iguazú Grand reúne condiciones que permiten combinar descanso, gastronomía y bienestar con la posibilidad de explorar uno de los grandes íconos naturales de Sudamérica. Sus espacios dedicados al relax y su ubicación estratégica facilitan una estadía pensada tanto para disfrutar de las instalaciones como para descubrir las múltiples experiencias que ofrece el destino.

Más info y reservas:

https://www.iguazugrand.com

• Teléfono: (+54 03757) 498050

• E-mail: [email protected]

• Instagram: @iguazugrand

• Ubicación: RN 12 KM 1640, Puerto Iguazú, Misiones

Ker Hoteles: Buenos Aires para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno también son una excelente oportunidad para redescubrir la Ciudad de Buenos Aires. Museos, espectáculos, actividades culturales, espacios verdes y propuestas gastronómicas forman parte de una agenda especialmente activa durante el receso escolar.

Con establecimientos ubicados en distintos barrios de la ciudad, Ker Hoteles ofrece alternativas de alojamiento para quienes desean recorrer Buenos Aires desde puntos estratégicos. Su presencia en zonas de gran interés turístico permite acceder fácilmente a algunos de los principales atractivos porteños, convirtiendo a la ciudad en una opción ideal para quienes prefieren combinar cultura, entretenimiento y vida urbana durante las vacaciones.

Más info y reservas:

KER Hoteles | Hoteles en Buenos Aires | Turismo

• Instagram: @kerhoteles

• Tel: 0810 345 6537

Ya sea entre paisajes nevados, frente a una laguna, rodeados por la selva o recorriendo las calles de una gran ciudad, las vacaciones de invierno ofrecen múltiples formas de disfrutar unos días de descanso. La clave está en elegir la experiencia que mejor se adapte a cada familia y aprovechar una temporada que invita a viajar y descubrir nuevos rincones del país.

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