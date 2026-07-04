Más conectividad para descubrir el Mediterráneo desde Europa Más vuelos y mejores conexiones permiten descubrir Sicilia, Grecia y otras joyas mediterráneas en un mismo viaje 4 de julio 2026 · 09:16hs

Nuevas conexiones aéreas fortalecen la conectividad entre Italia, Grecia y otros destinos del Mediterráneo durante el verano europeo.

La forma de viajar por Europa está cambiando y el Mediterráneo es uno de los principales escenarios de esa transformación. La expansión de las rutas aéreas estacionales durante el verano europeo viene facilitando itinerarios más flexibles, con combinaciones que hace algunos años requerían más tiempo, escalas o planificación compleja.

En ese contexto, ITA Airways anunció la incorporación de nuevas conexiones estacionales desde Roma Fiumicino hacia destinos como Mykonos, Trapani y Alicante. La medida se inscribe en una estrategia orientada a fortalecer la conectividad entre Italia, Grecia y otras zonas del sur de Europa, en paralelo al crecimiento sostenido del turismo en la región durante los meses de mayor demanda.

La posibilidad de sumar estas rutas directas o con mejores conexiones abre la puerta a viajes más integrados, donde Sicilia puede combinarse con las islas griegas en un mismo recorrido, sin perder días completos en traslados intermedios. Este tipo de itinerarios, cada vez más buscados por viajeros latinoamericanos y argentinos, refuerza la idea del Mediterráneo como un espacio continuo más que como destinos aislados.

Con la llegada del invierno, ITA Airways invita a descubrir una forma diferente de viajar ITA Airways, aerolínea de bandera italiana, ha encarado en los últimos años un proceso de modernización de su operación. Su flota incluye aeronaves de nueva generación, con un foco puesto en eficiencia de consumo y reducción progresiva de emisiones, en línea con los estándares actuales de la industria aérea europea. A esto se suma la digitalización de procesos, que busca mejorar la experiencia de viaje desde la planificación hasta el embarque.

Más allá del aspecto operativo, la compañía ha puesto el acento en la expansión de su red internacional, especialmente en mercados turísticos clave. Las rutas hacia el Mediterráneo responden a una demanda creciente de viajes de ocio que priorizan combinaciones de destinos, estadías más cortas y experiencias diversas en un mismo itinerario. En temporada alta, estas conexiones se integran a una red más amplia que permite enlazar capitales europeas con islas y ciudades costeras, consolidando a Roma como un punto estratégico de distribución hacia el sur del continente.