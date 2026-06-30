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La "fórmula Meliá" de Punta Cana: hospitalidad y atención personalizada para conquistar al turismo argentino

En Punta Cana la cadena cuenta con cinco hoteles, cada uno con la particularidad de estar pensado para un nicho de mercado

30 de junio 2026 · 14:30hs
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Para grandes y chicos

Para grandes y chicos, el Paradisus de Punta Cana ofrece una mezcla de relax y diversión durante todo el día.
La fórmula Meliá de Punta Cana: hospitalidad y atención personalizada para conquistar al turismo argentino

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La fórmula Meliá de Punta Cana: hospitalidad y atención personalizada para conquistar al turismo argentino

En el dinámico escenario turístico del Caribe, República Dominicana consolida su posición con un atractivo que trasciende las fronteras. Pero este crecimiento no se puede explicar sin tener en cuenta el desarrollo de su infraestructura, posicionando a la isla como uno de los destinos preferidos a nivel mundial. Desde este mes hay vuelos directos de Rosario a Punta Cana, de la mano de la aerolínea Arajet.

Al respecto, Mynor Espinoza, director de Operaciones de Meliá Hotels International, destacó la relevancia de la seguridad y el servicio como pilares fundamentales que atraen al visitante internacional. “El turista argentino busca diversión y playas limpias”, dijo Espinoza en referencia a los sargazos, esas algas marinas de color pardo que suelen invadir las costas caribeñas. En esta cadena hotelera, de 0 a 6 de la mañana realizan una limpieza profunda de la costa, además de las barreras artificiales que ganan los primeros metros del mar y permiten a los visitantes disfrutar del agua cálida.

La costa se convierte así en un espacio donde la naturaleza ha sido domesticada: una alfombra de arena blanca surcada por las marcas invisibles de las máquinas que, durante la madrugada, borraron cualquier rastro de azar o de deriva marina. A primera hora de la mañana, y bajo un cielo de un azul imperturbable, la playa se despliega como un escenario manso a la espera de los turistas.

Confort garantizado en Punta Cana

En Punta Cana la cadena Meliá cuenta con cinco hoteles, cada uno con la particularidad de estar pensado para un nicho de mercado: Meliá Punta Cana (solo para adultos), Zel Punta Cana (resort lifestyle), Meliá Caribe (más familiar) y Paradisus Palma Real (eventos y convenciones). A ellos se les suma el Paradisus Grand Cana, un complejo que redefine el concepto de hospitalidad familiar de lujo. Un resort que logró captar un segmento que busca el equilibrio perfecto entre la sofisticación y la atención personalizada, ofreciendo instalaciones diseñadas para el bienestar de cada miembro de la familia, con actividades e infraestructura pensada para chicos y grandes.

Es que uno de los mayores atractivos del Paradisus Grand Cana es su concepto de Family Concierge, que proporciona un acompañamiento puntual y un servicio adicional atento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una experiencia de descanso y relax llevada a su punto más alto.

En Paradisus el mimo está en los detalles: en la cama siempre tendida con un chocolate como atención, en los regalos de cortesía en la habitación, en el jacuzzi en el balcón de las habitaciones. Y en ese personal que ofrece siempre una sonrisa dispuesto asistir ante cada requerimiento.

El imponente buffet (con pescados, carnes, pastas y frutas de la zona), los bares cerca de las piletas —sí, piletas, en plural—, un Aquazone pensado para niños y sobre todo la hospitalidad y calidez de su personal hacen que los huéspedes se sientan cuidados durante toda su estancia. Con reserva previa, un imperdible es la cena en los restaurantes Lemon Fish y sus recetas de cocina fusión (agendar: crema de coco y ceviche de camarón), Sal (asador para todos los gustos), Tori (cocina asiática) y Mangú (una carta con lo mejor de la gastronomía tradicional dominicana de la mano del chef Leandro Díaz). El visitante no puede irse del hotel sin probar sancocho (caldo espeso bien sazonado) o beber un traguito de mamajuana, una bebida "afrodisíaca" con vino, ron, miel, raíces y hiervas medicinales.

Entre los extras que incluye este servicio se encuentra el check in y check out privado, desayunos en restaurantes, circuito hídrico dentro del spa del hotel y visita a Fun Republic, un parque temático para chicos y grandes, con minigolf, un circuito elevado de cuerdas y puentes, y hasta un bar con tragos libres. Distintos horarios para cada edad.

Segmentación para una experiencia particular

En este sentido, el director de Operaciones destaca que la estrategia de la cadena responde a una segmentación precisa. "Somos un complejo de cinco hoteles, donde cada uno tiene la peculiaridad de atender un cierto nicho de mercado", explica. Con este enfoque, la cadena no solo capitaliza el crecimiento turístico del país, sino que asegura que cada huésped —ya sean familias, parejas o viajeros wellness— encuentre una experiencia "diseñada a la medida de sus expectativas", destaca Espinoza, quien vivió un puñado de años en la Argentina, ya que fue parte del proceso de apertura del Gran Meliá Iguazú, el imponente hotel abierto en 2017 en la provincia misionera.

“Me llena de mucha alegría escuchar cómo ha evolucionado el turismo de la Argentina en este país, ya que es el tercer país después de Estados Unidos y Canadá de donde vienen nuestros visitantes. Y lo mismo en nuestros hoteles”, apuntó Espinoza.

Una ciudad - hotel

Las cifras impactan: un complejo de 2465 habitaciones por donde en 2025 pasaron unas 11.000 personas, entre colaboradores y clientes, entre todos los hoteles. "Nosotros tenemos 4470 colaboradores, lo que significa que unas 6000 personas son las que estuvieron hospedadas. Es una ciudad completa", apuntó.

Para el turista argentino que busca lujo sin perder de vista el bolsillo, recomienda estar atento a las campañas como el Wonder Week y el Black Friday. "Siempre somos muy agresivos en las ofertas que nosotros ofrecemos en esas fechas", señaló. El director de Operaciones de la cadena también propuso adherirse al Meliá Rewards, un programa de fidelidad con hasta un 15 por ciento de descuento y puntos para canjear en cualquier Meliá del mundo.

Con una ocupación en el primer trimestre del año de entre el 90 y el 95 por ciento en cada hotel, Espinoza espera que las visitas se sostengan durante los meses de "temporada baja", de agosto a octubre. "Estamos en un país donde las lluvias son muy esporádicas", agregó al despejar dudas. En Punta Cana el buen tiempo se sostiene durante todo el año. "República Dominicana —dice— es un país en donde así como llueve encuentra su sol".

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