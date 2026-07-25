Una historia familiar construida alrededor de los viajes

Con más de cuatro décadas de trayectoria, La Favorita Viajes mantiene una identidad basada en la experiencia y la atención personalizada

La historia de La Favorita Viajes está ligada a una familia y a una pasión que se transmitió de generación en generación. Sus orígenes se remontan a Casiltur , la agencia fundada por Hugo y Mirta Olivieri en 1980 , y continuó con la incorporación de su hijo y la posterior fusión con La Favorita.

Con más de cuatro décadas de trayectoria , la empresa mantiene una forma de trabajo basada en la confianza, la atención personalizada y el acompañamiento a sus pasajeros.

Nosotros nos hicimos cargo de La Favorita hace 31 años , aunque la agencia ya tenía una larga trayectoria.

La historia familiar se inició con Casiltur , fundada por mis padres, Hugo y Mirta Olivieri, en 1980 . Me incorporé en 1984 y, en 1995, fusionamos ambas agencias bajo el nombre La Favorita. Desde entonces seguimos trabajando en el rubro, próximos a cumplir 46 años de historia .

-¿Dónde están ubicados?

Nuestra oficina está ubicada en Sarmiento 854, en el primer piso de la Galería Libertad, en pleno centro de Rosario. Actualmente concentramos toda nuestra atención en esa única oficina.

Trato personalizado y experiencia

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Creo que nuestros principales valores son la seriedad, la honestidad, la experiencia y el trato personalizado. Al ser una empresa familiar, muchos clientes se sienten cómodos y seguros trabajando con nosotros. Además, quienes formamos parte de la agencia llevamos muchos años juntos, lo que genera un vínculo muy especial.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Con Free Way tenemos una relación de muchos años y hemos trabajado prácticamente todos los destinos y productos. Actualmente nuestros pasajeros buscan mucho Caribe, como República Dominicana, México y Aruba, además de Europa, tanto en circuitos tradicionales como en viajes armados a medida. También vienen creciendo las salidas grupales acompañadas.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Es difícil elegir uno solo. Entre los más vendidos hoy aparecen República Dominicana, Aruba, Brasil, Miami, Italia y España. Los cruceros también cuentan con una demanda importante, aunque son más estacionales.

Destinos en auge y proyectos

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Entre los destinos menos tradicionales que están ganando interés aparecen Curazao, Egipto, Croacia, Corea, China y Japón. Son propuestas que atraen a quienes buscan conocer culturas diferentes y vivir experiencias nuevas.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Tenemos varios proyectos en marcha. Queremos mejorar nuestra presencia en redes sociales, modernizar nuestra página web para hacerla más práctica e interactiva y ampliar nuestra propuesta de salidas grupales.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Le diría que trabaje siempre con operadores de trayectoria y que entienda que una venta no termina con la reserva: el compromiso es acompañar al pasajero hasta su regreso y estar disponible ante cualquier situación. También es importante formar parte de instituciones como ARAV, porque genera confianza y aporta capacitación.

La pasión de viajar

-¿Qué lo inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

La principal inspiración nace de mi pasión por viajar. Me encanta conocer lugares nuevos, recorrerlos y explorarlos. Siempre trato de tener algún proyecto de viaje en mente y creo que ese entusiasmo también se transmite. Además, la agencia forma parte de mi vida: estoy acá desde los 19 años, fue creada por mis padres y en mi casa siempre se habló de viajes.

-¿Algo que quieran agregar?

Creo que cada viaje transforma a las personas. Permite aprender, descubrir y crecer. Por eso mi consejo es simple: no hay que dejar pasar el tiempo, hay que viajar.