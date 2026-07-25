Special Tours reinventa la temporada navideña

La empresa presentó una nueva programación de circuitos para las fiestas de Fin de Año, con recorridos por Europa, grandes capitales y destinos internacionales

Speacieal Tours diseñó nuevos circuitos turísticos pensados para viajeros que buscan despedir el año de una manera diferente.

Las fiestas de fin de año dejaron de ser solamente una fecha de encuentro familiar para convertirse, también, en un momento elegido por muchos viajeros para realizar una experiencia internacional . Diciembre ofrece la posibilidad de combinar descanso, cultura y celebración, aunque también requiere una planificación diferente: definir rutas, coordinar conexiones y elegir destinos que permitan aprovechar al máximo una temporada con actividades y fechas específicas.

En este tipo de viajes, contar con un itinerario organizado permite concentrarse en la experiencia y disfrutar de cada destino sin que la logística ocupe el centro de la escena. Los mercados navideños , las celebraciones locales y los eventos de temporada tienen sus propios calendarios, por lo que una buena planificación resulta clave para recorrer varias ciudades durante un período limitado.

Con esa perspectiva, Special Tours presentó una nueva programación de Mercados de Navidad y Fin de Año, con circuitos que reúnen algunos de los destinos más buscados para viajar durante esta época.

Europa ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta, con recorridos por Alemania , Selva Negra y Alsacia, Suiza, República Checa, Hungría y Austria, además de alternativas por Flandes y Países Bajos. Los itinerarios permiten combinar ciudades históricas, pueblos tradicionales y regiones donde las celebraciones de diciembre forman parte de una identidad cultural que se mantiene vigente.

La navidad se vive diferente de la mano de Special Tours.

La programación incluye opciones para distintos perfiles de viajeros. Algunos recorridos se enfocan en los tradicionales mercados navideños europeos, mientras que otros incorporan grandes capitales como Madrid, París o Londres, ampliando la experiencia con destinos reconocidos y diferentes estilos de viaje dentro de un mismo recorrido.

Más allá de Europa, la propuesta suma también grandes viajes para quienes buscan despedir el año en escenarios diferentes. Estambul y Capadocia, Dubái, Marruecos, Marruecos y Túnez, o Tailandia y Phuket forman parte de alternativas que combinan cultura, paisajes y gastronomía en destinos donde las celebraciones adquieren otra dimensión.

Combinados para una sola salida

A esto se agregan nuevos programas combinados, como Madrid con Estambul, Capadocia, Marruecos o Dubái, pensados para quienes buscan aprovechar un viaje internacional sumando distintas experiencias en una misma salida.

Con esta programación, la temporada de fiestas amplía sus posibilidades: desde recorrer las tradiciones europeas de diciembre hasta elegir destinos lejanos para comenzar el nuevo año. Una forma de transformar una fecha del calendario en una oportunidad para descubrir nuevos lugares y vivir el viaje desde el primer día.