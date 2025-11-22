La Capital | Turismo | hotel

El hotel boutique de Córdoba que es pionero en turismo sustentable con energía solar

Ubicado en el casco histórico de Córdoba, Azur Hotel & Spa consolida un modelo de hospitalidad que une lujo, sustentabilidad y cultura local.

22 de noviembre 2025
En el corazón del casco histórico de Córdoba, Azur Hotel & Spa redefine la hospitalidad con una propuesta que fusiona lujo, sustentabilidad y cultura local. El establecimiento se ha convertido en un ícono del turismo consciente en Argentina, demostrando que el verdadero valor está en la coherencia, cuidar del planeta mientras se ofrece una experiencia auténtica y transformadora para cada huésped.

Energía solar y compromiso con el planeta

En 2025, Azur se sumó al Parque Solar Arroyo Cabral, un loteo fotovoltaico desarrollado por EPEC en Córdoba que permitirá al hotel abastecerse de energía limpia y renovable durante las próximas dos décadas. Con una potencia de acople de 330 kW y la capacidad de inyectar energía a la red de distribución, el contrato posiciona al hotel como pionero en el uso de generación distribuida comunitaria para el sector turístico.

Este paso histórico acompaña una política integral de gestión ambiental que incluye:

  • Minimización de residuos y uso eficiente de recursos.

  • Cumplimiento de normas ambientales y sanitarias internacionales.

  • Protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural local.

  • Formación constante del personal en prácticas de turismo sostenible.

    Azur Hotel & Spa es un hotel boutique situado en pleno centro histórico de Córdoba, en una elegante casona construida en 1915.

Go Local: la identidad que se vive en cada detalle

La filosofía de Azur se sostiene en el lema “Go Local”, apostando al desarrollo de la comunidad y la visibilización del talento artesanal argentino.

  • En las habitaciones, los muebles y textiles fueron creados junto a la familia Coronel, artesanos de San Gerónimo (Santiago del Estero), guardianes de la tradición carpintera y textil.

  • El carpintero Ramiro Clauss aporta esculturas de fauna autóctona, piezas que son entregadas a los huéspedes como recuerdo de su paso por Córdoba.

  • El diseño contemporáneo se refleja en los objetos de Nopal Estudio, creado en Córdoba por María Marta Lara y José Ignacio Gutiérrez.

  • El arte se renueva semestralmente con muestras de ceramistas, joyeros y artistas locales, que encuentran en Azur una vidriera viva para su obra.

Una experiencia sensorial de raíces locales

El bienestar también se nutre de productos auténticos de la región:

  • Tés de Oberá, de la familia Sand, cosechados a mano en Misiones.

  • Yerba Fronteras, símbolo de un proceso consciente y sustentable.

  • Aceites esenciales de Traslasierra, elaborados artesanalmente por Essentia Alquimia.

  • Cazuelas negras de Rústica, modeladas en torno alfarero con arcilla del norte argentino.

En el spa, el arquitecto Santiago Viale creó una instalación lumínica que proyecta figuras en movimiento, una obra que invita a la contemplación y conecta al visitante con los paisajes cordobeses. Cada espacio del hotel se convierte en un escenario donde confluyen arte, diseño y naturaleza.

Sobre Azur Hotel & Spa

Azur Hotel & Spa no es solo un hotel, es una experiencia de reconexión personal y de inmersión en la cultura argentina. Con energía solar, productos locales y un fuerte compromiso con el entorno, el establecimiento marca un antes y un después en la hotelería cordobesa y en el turismo sustentable del país.

Más info:

www.azurrealhotel.com

+54 351 4407796 / +54 351 4247133

[email protected]

Instagram: @azurhotel

