Eventos boutiques en Córdoba: historia, diseño y hospitalidad en un solo lugar

En un edificio histórico, Azur Hotel & Spa redefine la experiencia en encuentros sociales y corporativos. Un lugar de categoría para celebrar momentos únicos.

Azur Hotel & Spa es un hotel boutique situado en pleno centro histórico de Córdoba, en una elegante casona construida en 1915.

En pleno corazón de Córdoba, un edificio histórico de 1915 restaurado con elegancia redefine la manera de vivir los encuentros. Azur Hotel & Spa se consolida como el espacio boutique más exclusivo de la ciudad para celebrar eventos sociales y corporativos , fusionando historia, diseño contemporáneo y hospitalidad de autor.

Con una ubicación estratégica y un entorno que combina tranquilidad, modernidad y calidez, Azur es la elección perfecta para quienes buscan un ambiente diferente, distinguido y memorable . Sus espacios minimalistas y llenos de encanto transmiten calma y sofisticación, convirtiendo cada evento en una experiencia única.

Desde lanzamientos de productos y encuentros corporativos, hasta bodas exclusivas, cumpleaños y celebraciones sociales, cada evento se diseña a medida, con la asistencia de un equipo dedicado que convierte cada detalle en una experiencia inolvidable .

Azur ofrece propuestas integrales que se adaptan a cada necesidad:

Half Day Meeting: incluye salón equipado, coffee break matutino y almuerzo de dos pasos.

Full Day Meeting: suma coffee break de la tarde, ideal para jornadas completas de trabajo.

Rooftop After Office: cocktail de bienvenida y finger food en la terraza, pensado para cerrar el día con estilo.

Además, al reservar un mínimo de dos habitaciones, el hotel ofrece un 50% de descuento en el alquiler del salón, un beneficio exclusivo para quienes combinan trabajo y estadía.

Cata a Ciegas: una experiencia sensorial única para empresas

Para equipos de trabajo, celebraciones internas o actividades de team building, Azur propone un evento que despierta los sentidos: la Cata a Ciegas en La Despensa de Azur.

Una degustación guiada que combina los mejores platos inspirados en la cocina cordobesa con siete etiquetas seleccionadas de vinos, en un formato lúdico y original. Adaptada a grupos de entre 10 y 20 personas, esta propuesta invita a fortalecer vínculos, agasajar colaboradores o celebrar logros de manera distinta.

Valor por persona: $75.000. Inicio puntual: 20 hs. (Cupos limitados, requiere reserva previa).

Gastronomía boutique, identidad cordobesa

La propuesta culinaria de Azur pone en valor el producto local y lo convierte en protagonista de cada evento. Coffee breaks premium, almuerzos y cenas de pasos, cocktails gourmet y estaciones de finger food sorprenden con sabores auténticos y maridajes de vinos regionales y nacionales.

Atención al detalle, servicio a medida

Cada evento incluye ambientación elegante con la posibilidad de agregar decoración con arreglos florales y velas, siempre con el asesoramiento integral de un equipo especializado que acompaña desde la planificación hasta el último brindis. La premisa es clara: que cada encuentro sea único, sofisticado y memorable.

La elección boutique de Córdoba

En un mercado dominado por lo convencional, Azur Hotel & Spa se posiciona como la alternativa más boutique, íntima y exclusiva de la ciudad. Un verdadero templo del buen gusto donde los eventos trascienden y se convierten en experiencias que permanecen en la memoria.

