La Capital | Turismo | turistas

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

Con 3,6 millones de turistas, el país consolidó su perfil como destino regional. El gasto total fue de más de u$s 2.000 millones de dólares

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

24 de enero 2026 · 10:43hs
Uruguay recibió una cantidad de turistas comparable a la población total uruguayay Argentina volvió a ser el principal motor.

Uruguay recibió una cantidad de turistas comparable a la población total uruguayay Argentina volvió a ser el principal motor.

Uruguay vivió en 2025 un fenómeno que sintetiza, en una sola estadística, la dimensión que alcanzó su industria turística: recibió 3.604.488 visitantes, un número que equivale, y en la práctica supera, a la cantidad de habitantes del país, estimada en torno a los 3,5 millones. El impacto económico acompañó ese volumen inédito: los turistas dejaron más de 2.040 millones de dólares en ingresos por divisas, con un crecimiento superior al 16% respecto del año anterior.

El dato no sólo es contundente desde lo simbólico, un país que recibe en un año tantos turistas como habitantes tiene, sino que también confirma al turismo como uno de los pilares estructurales de la economía uruguaya, con capacidad para dinamizar empleo, servicios y consumo interno.

Un año con números de “temporada larga”

Los registros oficiales de 2025 muestran que el crecimiento no se explicó únicamente por una mayor cantidad de visitantes, sino también por una mejora en la calidad del gasto. El turismo receptivo aumentó cerca de un 8% interanual, mientras que el gasto promedio por persona también registró una suba significativa, reflejando estadías más largas, mayor consumo y una diversificación de experiencias.

008-001-uruguay

Este comportamiento refuerza una estrategia que Uruguay viene sosteniendo desde hace años: apostar no sólo al volumen, sino al valor agregado, con una oferta que combina servicios profesionales, infraestructura consolidada y una experiencia turística reconocible.

Argentina, el socio natural que volvió a empujar la aguja

Como ocurre históricamente, Argentina fue el principal mercado emisor. Durante 2025 viajaron desde nuestro país más de 2,4 millones de turistas, que además encabezaron el aporte en divisas, con un gasto estimado cercano a los 1.175 millones de dólares.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con casi 490 mil visitantes y un gasto superior a los 330 millones de dólares, consolidando el clásico eje regional que sostiene buena parte del turismo uruguayo: cercanía, conectividad y una relación cultural fluida con ambos países vecinos.

008-003-uruguay

El “paquete Uruguay”: calidad, servicios y experiencia

Más allá de las cifras, 2025 confirmó una percepción ampliamente compartida en el sector: Uruguay vende experiencias. A la tradicional propuesta de sol y playa se suman factores que explican la fidelidad de los visitantes: calidad en los servicios, previsibilidad, seguridad, buena gastronomía, agenda cultural y destinos pensados a escala humana.

La hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos muestran altos niveles de profesionalización, acompañados por políticas públicas que promueven estándares de calidad, accesibilidad e inclusión. Esa combinación permite que muchos visitantes repitan el destino año tras año, aun en contextos económicos cambiantes en la región.

Destinos que explican el fenómeno

El mapa turístico uruguayo mantiene ejes bien definidos. Montevideo se consolida como capital cultural y gastronómica, con una oferta urbana que combina historia, barrios, teatros y rambla. Punta del Este y el departamento de Maldonado continúan siendo el principal polo internacional, con eventos, hotelería de alto nivel y servicios premium. Colonia funciona como puerta de entrada privilegiada desde Buenos Aires, con su impronta patrimonial y su cercanía fluvial.

008-002-uruguay

A estos destinos tradicionales se suman propuestas emergentes vinculadas al turismo rural, enológico, termal y de naturaleza, que amplían la estadía y diversifican el gasto.

Turismo como exportación de servicios

En un país de dimensiones reducidas, el turismo opera como una verdadera exportación de servicios: cada visitante consume alojamiento, gastronomía, transporte, cultura y recreación, generando un efecto multiplicador en distintos sectores de la economía.

008-003-uruguay

Durante 2025, además, el comportamiento de la balanza turística acompañó el buen desempeño del sector, con un fuerte flujo receptor y un impacto positivo en el ingreso de divisas.

Un cierre con lectura regional

El dato que dejó 2025, un país entero de turistas, resume una tendencia clara: el país logró consolidar una marca turística basada en cercanía, calidad y diversidad de experiencias. Con Argentina como socio natural y Brasil como complemento estratégico, el turismo volvió a mostrarse como un puente económico y cultural en el Río de la Plata.

Cuando la región se piensa como corredor y no como frontera, los números acompañan. Y en 2025, Uruguay lo confirmó con estadísticas récord.

Noticias relacionadas
Turismo Carey lanzó una paquete único para viajar a Nueva York en una recorrida grupal. 

Viajar entre amigas: una salida grupal pensada para recorrer y disfrutar

Conatus Viajes busca convertir cada viaje en el itinerario en una vivencia única.

Conatus Viajes: experiencias a medida que marcan la diferencia

El programa Viajá+ también incluye cuotas sin interés en múltiples rubros.

Nueva versión del Previaje: cuáles son los beneficios del Banco Nación

carnaval de uruguay 2026: regresos legendarios y talentos que cruzan el charco

Carnaval de Uruguay 2026: regresos legendarios y talentos que cruzan el charco

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Lo último

Paladini: Los Molinos no busca crecimiento desmedido sino garantizar calidad de vida, trabajo y arraigo

Paladini: "Los Molinos no busca crecimiento desmedido sino garantizar calidad de vida, trabajo y arraigo"

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un país entero de visitantes

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El ataque ocurrió en un camino rural entre Gaboto y Garay. La nena fue hospitalizada con lesiones y el agresor quedó a disposición de la Justicia

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policia

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y hermano de un histórico bar rosarino

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

Ovación
Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Policiales
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policia

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

La Ciudad
En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios